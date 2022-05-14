Украина ведет переговоры о поставках нашим вооруженным силам самоходной гаубицы Dita, представленной на закрытой выставке вооружений лишь год назад. Журналисты "Авто 24" собрали ту немногочисленную информацию, которая просочилась через кордоны секретности.

Самоходная гаубица Dita производства чешской компании Excalibur Army продолжает концепцию своих предшественниц vz. 77 Dana и ShKH Zuzana, которые проектировались и производились на территории бывшей Чехословакии. Напомним, что как минимум несколько десятков 152-миллиметровых Dana двух модификаций уже воюет в украинской армии.

Самоходная гаубица Dita (первое фото) переняла все лучшее, что было у ее предшественниц Dana (второе фото) и Zuzana (третье фото).

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Новинку отличает прежде всего новая современная пушка натовского калибра 155 мм со стволом длиной 45 калибров. Никаких других подробностей о собственно орудии официально нет, но похоже, что это тот же ствол и та самая казенная часть, что и у ShKH Zuzana. Тем не менее, есть подробная информация о второй принципиальной особенности этой САУ – полной автоматизации зарядки и наведения.

Главное преимущество новой САУ Dita – в полной автоматизации процессов подзарядки и наведения.

Около орудия "Диты" вообще нет людей – боевой расчет в составе двух человек работает в передней кабине, которая, кстати, защищена хоть и легкой, но броней. Собственно, при необходимости touch-screen планшет управления можно забрать из кабины и продолжить ведение огня из более надежного укрытия.

Управляет огнем гаубицы один человек – из бронированной водительской кабины или из наружного укрытия, ведь планшет управления можно забрать из кабины.

Весь смысл этой автоматизации и компьютеризации в том, что в условиях современных боевых действий скорострельность пушки приобрела особое значение. Поскольку судьба САУ и его экипажа зависит от того, как быстро батарея выпустит заданное количество боеприпасов и покинет позицию. Если орудие задержится на лишнюю минуту на месте, его почти наверняка накроет ответным огнем вражеская артиллерия – настолько совершенны нынешние средства контрбатарейной борьбы.

Поэтому одна из концепций развития современных артсистем состоит в максимальной автоматизации процесса зарядки. Цель – облегчить работу бойцов расчета, которые, конечно, быстро устают от манипуляций с 40-килограммовыми снарядами. Механизированная система зарядки САУ Dita позволяет производить 5 – 6 выстрелов в минуту, и этот темп не будет спадать из-за усталости заряжающего и подносчика снарядов, вражеских обстрелов или из-за непогоды.

Автомат подзарядки подает 40-килограммовый снаряд и пороховой заряд в высоком темпе: 6 выстрелов в первую минуту и 5 в последующие. В магазине 40 снарядов.

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Еще одна особенность чешской САУ Dita – в малом времени на подготовку к бою после марша и на сворачивание огневой позиции после выполнения задачи. На каждую операцию уходит менее 60 секунд, и это тоже повышает так называемую живучесть боевой машины на поле боя.

А ключевым преимуществом новой артсистемы из Чехии эксперты называют ее умение помимо прочего наводиться на цель посредством единой системы управления боем – в частности, с использованием дронов. Это увеличивает точность стрельбы до максимально возможной. Добавим, что “Дита” может похвастаться внушительной дальнобойностью, по крайней мере, производитель заявляет расстояние 39 км.

Носителем артсистемы Dita вполне мог бы быть украинский КрАЗ-7634НЕ 8х8, на котором базируется, к примеру, комплекс “Нептун”.

Наконец, еще один плюс, важный именно для Украины, “Авто 24” видит в возможности установки этой артсистемы не только на платформе Tatra T815 VP31M. То есть башню САУ Dita можно установить, например, на шасси украинского КрАЗ-7634НЕ 8х8, который уже хорошо знаком украинским военным. Это позволит удешевить указанную артсистему и сделать ее более массовой. Вместе с распространенными современными 155-миллиметровыми боеприпасами нескольких типов это сделает украинскую армию еще более мощной.

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