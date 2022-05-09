Швеция собирается поделиться с Украиной самоходными гаубицами Archer FH77 BW L52. Это мощное оружие, которое также является примером особого подхода к проектированию военной техники. Журналисты "Авто 24" изучили ее конструкцию.

Эту самоходную гаубицу используют всегда, когда нужно проиллюстрировать публикацию о современных артисистемах. И чаще всего коллеги ставят фото, когда пушка бьет на дальнее расстояние по навесной траектории.

Самоходную гаубицу Archer FH77 BW L52 шведы создали из шасси тяжелого самосвала Volvo и обычной буксируемой пушки.

Она действительно выглядит впечатляюще: спереди – кабина с длинным капотом, потом долго нет ничего, а сзади, на самом кончике рамы висит что-то вроде гигантской танковой башни. Которая для ведения огня выполняет просто цирковой трюк и, задирая длинный ствол (52 калибра!), склоняется назад, цепляясь за машину, кажется, только в одной точке.

Читайте также: КрАЗ на ракетном топливе: главные колеса украинской армии

На первый взгляд, Archer (от англ. – лучник) – типичный представитель современного класса легких и скоростных колесных 155-миллиметровых САУ на платформе коммерческих грузовиков. Шведская самоходная артиллерийская установка – одна из самых “свежих” в мире, она начала поступать в войска только в 2009 г. САУ имеет несколько интересных решений, которые наделили ее незаурядными боевыми возможностями.

Автономность пребывания экипажа в своей кабине – 24 часа, это важно для действий в условиях заражения местности.

Прежде всего, "лучник" использует стандартную гаубицу (опять-таки шведскую) FH77 "натовского" калибра и шасси серийного самосвала 6х6 Volvo А30Е – это позволило в определенной степени удешевить систему и упростить ее эксплуатацию в войсках.

Как и конструкторы других легких самоходных артсистем, создатели "Арчера" разместили собственно орудие в корме автомобиля. Но сделали это по-своему – не просто на поворотной раме, а в закрытой бронированной башне, подвижной в двух плоскостях. В ней расположена пушка и оборудование для ее наведения и зарядки. Но людей в этой башне нет – это только большой боевой модуль, которым управляет экипаж, расположенный в бронированной кабине рядом с водителем. Вся работа артиллеристов при ведении огня выполняется дистанционно.

Кроме снаряженного магазина на 21 снаряд, “Арчер” имеет с собой еще 20 снарядов в отдельной укладке.

Автомат подзарядки позволяет выбирать из укладки боеприпас нужного типа. Благодаря этому механизму шведская САУ снискала славу наиболее "быстрой", но не в смысле передвижения по местности, а в плане скорострельности: 21 выпущенный 50-килограммовый снаряд за 2,5 минуты - очень хороший результат. Максимальная скорострельность – 9 выстрелов в минуту, и, вероятно, лучший показатель имеет только эталонная немецкая Pzh 2000.

Более того, дистанционное управление позволяет боевому расчету – не выходя из кабины – даже дозировать количество модульных пороховых зарядов в соответствии с требуемой дальностью стрельбы. Конечно, как и другие гаубицы стандартов НАТО, Archer FH77 BW L52 может использовать все снаряды калибра 155 мм, в том числе и так называемые активные, с дальнобойностью до 50 км.

Читайте также: Словацкая гаубица Zuzana калибром 155: характеристики и вооружение

Еще несколько интересных деталей о самоходке в целом. Так, кабина самосвала, да еще и усиленная бронированием, достаточно высока, но конструкторы смогли снизить профиль боевой машины за счет того же решения с модульным размещением пушки. После завершения стрельбы ствол пушки втягивается в башню и таким образом он помещается вдоль рамы между башней и кабиной.

Чтобы уложить пушку в транспортное положение, САУ Archer втягивает ствол в башню. Рама шасси сочлененная – так называемая ломающаяся, из двух частей.

В маршевом состоянии уложенный ствол фиксируется (и заодно защищается) особыми держателями. Важно, что для приведения САУ из транспортного в огневое положение требуется только полминуты. Этих 30 секунд достаточно и для обратного действия – сворачивания пушки для покидания позиции. Это одно из ключевых преимуществ в условиях современной войны, когда контрбатарейная борьба обладает высокой эффективностью благодаря нынешним средствам разведки.

Наконец, Archer сделали устойчивым к минам, в случае подрыва на фугасе мощностью 6 кг тротила он имеет шансы получить повреждение только ходовой части с сохранением экипажа и дорогостоящего артиллерийского оборудования. Конструкция шасси с разнесенными агрегатами повышает вероятность быстро вернуть машину в строй после подрыва. Внутри пневматических шин имеются колеса меньшего диаметра, позволяющие продолжить движение (хотя и с ограничениями) при боевых повреждениях покрышек.

Магазин на 21 боеприпас, заряды и приборы наведения размещены в так называемой "безлюдной" башне – экипаж воюет, сидя в защищенной передней кабине.

Интересно, что Archer остается уникальным не только благодаря своей архитектуре, но и с точки зрения распространения. Созданная шведами для шведской армии, эта оригинальная самоходка в Швеции и производится. И будучи выпущенной скромным тиражом около 50 экземпляров, находится на вооружении этой страны. Это не значит, что пушка чем-то плоха – просто тут мы видим концепцию, традиционную для вооруженных сил Швеции и ее военно-промышленного комплекса: не экономить средства на вооружении собственной армии, загружая попутно национальную промышленность.

Безбашенный танк S – еще один пример оригинального по конструкции, недешевого, но эффективного вооружения шведского производства.

К примеру, в шведской армии в течение 30 лет (вплоть до 1997-го) служил уникальный по конструкции танк местного производства Strv-103 (или просто S). У него не было башни, а наведение пушки на цель осуществлялось… наклонами корпуса за счет гидравлической подвески – примерно так, как это делается у легковых автомобилей с автоматическим поддержанием уровня пола кузова над дорогой. Только весит танк S не 1,5 т, а все 40 тонн. А еще бронированная машина имела два двигателя и два поста: радист сидел лицом к корме и мог вывести машину из-под обстрела задом на полной скорости.

Таким образом, получив САУ Archer, Украина может стать одной из немногих стран, которые имеют в своем распоряжении столь современную и эффективную боевую технику. Которая поможет нам одержать победу над сильным врагом.

Читайте также: Военная техника: автомобили возвращаются