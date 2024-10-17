Нидерланды уже второй раз заказывают для Украины самоходные гаубицы DITA

Маленькая по размеру и численности населения европейская страна инвестировала в очередной пакет помощи 271 миллион евро. Об этом на встрече руководителей оборонных ведомств стран-членов НАТО заявил министр обороны Рубен Брекельманс.

Было уточнено относительно боеприпасов. Это, по словам Брекельманса, совместный проект с Данией. Заказывают 155-мм снаряды, поставки которых законтрактованы на 2025 год.

Читайте также Украина в ожидании самоходных гаубиц DITA с полностью автоматической системой ведения огня

А вот самоходные гаубицы DITA – проект конкретно правительства Нидерландов, направлен на усиление боевого потенциала украинских подразделений. Их по контракту будет шесть.

Это уже не первый подарок таких пушек Киеву. В прошлом году Нидерланды заказали десять гаубиц, которые уже летом 2023-го были переданы Украине. Самоходки получили положительные отзывы от обученных экипажей.

Фото: dita.excaliburarmy.cz

На все девять гаубиц штат не превысил 18 артиллеристов – по двое на каждую машину. Экипаж такой огромной артустановки состоит всего из двух человек – водителя и командира.

Весь процесс подачи автоматизирован, начиная от зарядки и заканчивая обработкой координат цели. Бортовой компьютер работает и заряжающем, и наводчиком, и стрелком. Мощная бортовая система управления включает системы диагностики, навигации, автоматического наведения оружия. Она рассчитывает элементы стрельбы и управления боеприпасами.

Читайте также Самым красивым грузовиком Швеции впервые признали нидерландский DAF

Автоматическая система наведения также обеспечивает быстрый и полностью автономный привод оружия в боевой режим. На панели пульта управления отображаются все диагностические данные, связанные с состоянием пушки и шасси. При необходимости она снимается, переносится и обеспечивает управление башней вне кабины

Пушка с автоматическим наведением на заданную цель швыряет снаряды на максимальное расстояние 39 километров. Экипаж даже не покидает кабину. Она здесь баллистическая, низкого профиля и уровнем защиты 1 Stanag 4569.

Гаубицы DITA является автономной надстройкой на базе шасси TATRA 8×8. Экипаж может управлять установкой даже в случае отказа ходовой части или ее преднамеренного отключения.

Читайте также Гаубица Dita: новейшая САУ может поступить в Украину

Правда, в коротком сообщении на сайте оборонного ведомства не уточняется, когда именно заказанные самоходные гаубицы DITA поступят в Украину. Но из текста можно понять, что эта помощь будет постоянной.

"Мы должны непрерывно продолжать все текущие инициативы. В интересах всех, чтобы Украине удалось удержать рубежи обороны и чтобы российская агрессия не продвигалась дальше", – подчеркнул министр обороны Рубен Брекельманс.