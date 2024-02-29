Чехия изготовит для Украины девять самоходных артиллерийских установок DITA, которые законтрактовало и оплачивает правительство Нидерландов.

Заказчиком самоходок выступает Минобороны Нидерландов. Командующий голландскими Вооруженными силами (CDS) генерал Онно Айхельсхайм с этой целью слетал в Чехию, где ознакомился с ходом производством пушек.

И хотя о сроках поставки САУ DITA ни один источник не указывает, как и о стоимости контракта, эта новость мгновенно облетела мировые СМИ. Главная интрига этого доната в том, что здесь речь идет о поставке едва ли не единственной на европейском рынке вооружений самоходной гаубицы, где всей работой огромного комплекса заправляет экипаж из двух человек – водителя и командира.

Читайте также САУ Caesar с искусственным интеллектом станут еще более точными

Такие пушки имеют даже не все страны-участницы НАТО, поскольку DITA только в январе 2021 года достигла этапа готовности функционального прототипа, далее прошла серию тестов и испытаний и не так давно запущена в серийное производство.

Чешская разработка имеет полностью автономную надстройку. Пушка со стандартным калибром НАТО 155 мм получила современную бортовую систему управления. Это обеспечивает быстрое развертывание на боевой позиции, высокую точность стрельбы на дальность 39 км, хорошую маневренность и ускоряет передислокацию на другие участки фронта. Свернуть работу и покинуть позицию САУ может за 45 секунд.

Читайте также Американские САУ Paladin уже воюют в Украине: фото

Благодаря колесному 4-осному спецшасси эта 13-метровая (13 020 мм) самоходка массой 29 тонн, способна по дороге с твердым покрытием передвигаться со скоростью 90 км/ч. Впрочем, эта надстройка может устанавливаться на гусеничном шасси. В таком случае скорость будет меньше.

Правда, оборонные ведомства в основном заказывают колесную базу на шасси TATRA 8×8 с двигателем собственного производства TATRA T3C-928-90, имеющий мощность 300 кВт, то есть 407,8 л.с.

Автоматизация полная. Подача боеприпасов полностью автоматическая, режим стрельбы здесь по выбору, может быть полностью автоматическим, ручным или аварийным. Производительность поразительная – 6 выстрелов в минуту в режиме скорострельности и 5 выстрелов в минуту в стандартном темпе.

Читайте также Как зарекомендовала себя новая украинская САУ "Богдана" на поле боя: видео

Экипаж при этом размещен в баллистической 2-местной кабине низкого типа с избыточным давлением с защитой уровня 1 в соответствии со STANAG 4569.

Можно воспользоваться еще одним рабочим местом для аварийных операций. Оно предусмотрено для транспортировки третьего члена экипажа, если в этом есть необходимость

Как говорится в коротком сообщении Минобороны Нидерландов, гаубица DITA оснащена системой управления боеприпасами (40 выстрелов) и инерциальной навигационной системой, что значительно повышает скорость выполнения задач и общую эффективность оружия.

Фото: Excalibur Army