Самоходная артиллерийская установка "Богдана" получила новое шасси Tatra вместо КрАЗ и улучшенную электронику. Что изменилось на поле боя, рассказывает водитель-механик "Папа", работавший на обеих модификациях украинской САУ.

В видео 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Вооруженных Сил Украины механик-водитель САУ “Богдана” с позывным “Папа” рассказал о преимуществах обновленной версии украинской самоходной артиллерийской установки.

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Механик-водитель с позывным "Папа" имеет опыт эксплуатации как новой (на шасси Tatra 8х8), так и старой, экспериментальной "Богданы" (на шасси КрАЗ). Ведь именно он участвовал на старой версии машины в освобождении острова “Змеиный ”. Военный убежден, что обновленная машина стала намного лучше первых образцов самоходной артиллерийской системы.

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Водитель-механик утверждает, что на новом шасси машина при выстреле очень устойчива: "Не бросает, не качает, стоит, не сдвигается совсем".



Среди недостатков даже этой САУ – отсутствие автомата зарядки. Это оказывает существенное влияние на скорострельность "Богданы". Например, сейчас расчет САУ в минуту может произвести до трех выстрелов, при наличии автомата зарядки этот показатель увеличится вдвое — до шести в минуту.

Что касается дальности, то снарядами M107 САУ "Богдана" бьет на расстояние до 14-15 км, в то же время с дальнобойными боеприпасами максимальная дальность составляет 41-42 км.

Кстати, именно "Папа", рассказывающий о преимуществах "Богданы", был ее механиком-водителем и тогда, когда эта САУ помогала освобождать остров Змеиный, когда она работала в паре с французским САУ Caesar.

Говорит, что операция была очень тяжелая — плохие метеоданные, и стрелять нужно было на максимальное расстояние. Как вспоминает военный, всего по Змеиному было выпущено 48 боеприпасов — ориентировочно семь единиц было выпущено в первую половину дня, впоследствии — все остальные.