Самохідна артилерійська установка "Богдана" отримала нове шасі Tatra замість КраЗу та покращену електроніку. Що змінилось на полі бою, розповідає водій-механік "Папа", який працював на обох модифікаціях української САУ.

У відео 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Збройних Сил України механік-водій САУ "Богдана" з позивним “Папа” розповів про переваги оновленої версії української самохідної артилерійської установки.

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Механік-водій з позивним "Папа" має досвід експлуатації як нової (на шасі Tatra 8х8), так і старої, експериментальної "Богдани" (на шасі КрАЗ). Адже саме він брав участь на старій версії машини у звільненні острова “Зміїний”. Військовий переконаний, що оновлена машина стала набагато краща за перші зразки самохідної артилерійської системи.

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Водій-механік стверджує, що на новому шасі машина під час пострілу дуже стійка: "Не кидає, не хитає, стоїть, не здвигається зовсім".



Серед недоліків навіть цієї САУ — відсутній автомат заряджання. Це суттєво впливає на скорострільність "Богдани". Наприклад, зараз розрахунок САУ за хвилину може здійснити до трьох пострілів, за умови наявності автомата заряджання цей показник збільшиться вдвічі — до шести за хвилину.

Щодо дальності, то снарядами M107 САУ "Богдана" б’є на відстань до 14-15 км, водночас з далекобійними боєприпасами максимальна дальність становить 41-42 км.

До речі, саме "Папа", який розповідає про переваги "Богдани", був її механіком-водієм і тоді, коли ця САУ допомагала звільняти острів Зміїний, коли вона працювала у парі з французькою САУ Caesar.

Говорить, що операція була дуже важка — погані метеодані, і стріляти треба було на максимальну відстань. Як згадує військовий, всього по Зміїному було випущено 48 боєприпасів — орієнтовно сім одиниць випустили у першу половину дня, згодом — всі інші.