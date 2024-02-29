Чехія виготовить для України дев’ять самохідних артилерійських установок DITA, які законтрактував та оплачує уряд Нідерландів.

Замовником самохідок виступає Міноборони Нідерландів. Командувач голландськими Збройними силами (CDS) генерал Онно Айхельсхайм з цією метою злітав до Чехії, де ознайомився з ходом виробництвам гармат.

І хоча про термін постачання САУ DITA жодне джерело не вказує, як і про вартість контракту, ця новина миттєво облетіла світові ЗМІ. Головна інтрига цього донату в тому, що тут йдеться про постачання чи не єдиної на європейському ринку озброєнь самохідної гаубиці, де усією роботою величезного комплексу заправляє екіпаж з двох людей – водія та командира.

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Такі гармати мають навіть не всі країни-учасниці НАТО, оскільки DITA тільки у січні 2021 року досягла етапу готовності функціонального прототипу, далі пройшла серію тестів і випробувань і не так давно запущена у серійне виробництво.

Чеська розробка має повністю автономну надбудову. Гармата зі стандартним калібром НАТО 155 мм отримала сучасну бортову систему управління. Це забезпечує швидке розгортання на бойовій позиції, високу точність стрільби на дальність 39 км, гарну маневровість та прискорює передислокацію на інші ділянки фронту. Згорнути роботу й покинути позицію САУ може за 45 секунд.

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Завдяки колісному чотиривісному спецшасі ця 13-метрова (13 020 мм) самохідка масою 29 тонн, спроможна по дорозі з твердим покриттям пересуватися зі швидкістю 90 км/год. Втім, ця надбудова може встановлюватися на гусеничному шасі. В такому разі швидкість буде меншою.

Щоправда, оборонні відомства здебільшого замовляють колісну базу на шасі TATRA 8×8 з двигуном власного виробництва TATRA T3C-928-90, що має потужність 300 кВт, тобто 407,8 к.с.

Автоматизація повна. Подача боєприпасів повністю автоматична, режим стрільби тут по вибору, може бути повністю автоматичним, ручним чи аварійним. Продуктивність разюча – 6 пострілів на хвилину в режимі скорострільності та 5 пострілів на хвилину в стандартному темпі.

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Екіпаж при цьому розміщений в балістичній 2-місній кабіні низького типу з надлишковим тиском із захистом рівня 1 відповідно до STANAG 4569.

Можна скористатися ще одним робочим місцем для аварійних операцій. Його передбачено для транспортування третього члена екіпажу, якщо в цьому є необхідність

Як йдеться в короткому повідомленні Міноборони Нідерландів, гаубиця DITA оснащена системою управління боєприпасами (40 пострілів) та інерціальною навігаційною системою, що значно підвищує швидкість виконання завдань і загальну ефективність зброї.

Фото: Excalibur Army