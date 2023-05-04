Фото з американськими самохідними гарматами оприлюднили в мережі.
В Україні засвітилися нові САУ Paladin від США, передачу яких анонсували в січні разом з БМП Bradley.
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Тоді було оголошено про передачу 18 самохідних артилерійських установок, а через чотири місяці щонайменше дві з них засвітилися в ЗСУ. Фото з цими САУ опублікував у Твіттері користувач @UAWeapons.
Модернізована у 1999 році САУ M109A6 Paladin інтегрована в єдину мережу керування цифровою навігаційною системою та керування вогнем. Машина також має краще бронювання, модернізований двигун та ходову, збільшений боєкомплект з 36 до 39 снарядів.