Фото з американськими самохідними гарматами оприлюднили в мережі.

В Україні засвітилися нові САУ Paladin від США, передачу яких анонсували в січні разом з БМП Bradley.

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Тоді було оголошено про передачу 18 самохідних артилерійських установок, а через чотири місяці щонайменше дві з них засвітилися в ЗСУ. Фото з цими САУ опублікував у Твіттері користувач @UAWeapons.

#Ukraine: US-donated 🇺🇸 M109A6 Paladin 155mm self-propelled howitzers are already in Ukraine.



In total the US pledged to deliver 18 of these SPHs to the Ukrainian army. pic.twitter.com/ex2BtJywBx — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 3, 2023

Модернізована у 1999 році САУ M109A6 Paladin інтегрована в єдину мережу керування цифровою навігаційною системою та керування вогнем. Машина також має краще бронювання, модернізований двигун та ходову, збільшений боєкомплект з 36 до 39 снарядів.