Фото с американскими самоходными пушками обнародовали в сети.

В Украине засветились новые САУ Paladin от США, передачу которых анонсировали в январе вместе с БМП Bradley.

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Тогда было объявлено о передаче 18 самоходных артиллерийских установок, а четыре месяца спустя по меньшей мере две из них засветились в ВСУ. Фото с этими САУ опубликовал в Твиттере пользователь @UAWeapons.

#Ukraine: US-donated 🇺🇸 M109A6 Paladin 155mm self-propelled howitzers are already in Ukraine.



In total the US pledged to deliver 18 of these SPHs to the Ukrainian army. pic.twitter.com/ex2BtJywBx — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 3, 2023

Модернизированная в 1999 году САУ M109A6 Paladin интегрирована в единую сеть управления цифровой навигационной системой и управление огнем. Машина также имеет лучшее бронирование, модернизированный двигатель и ходовую, увеличенный боекомплект с 36 до 39 снарядов.