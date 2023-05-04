Фото с американскими самоходными пушками обнародовали в сети.
В Украине засветились новые САУ Paladin от США, передачу которых анонсировали в январе вместе с БМП Bradley.
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Тогда было объявлено о передаче 18 самоходных артиллерийских установок, а четыре месяца спустя по меньшей мере две из них засветились в ВСУ. Фото с этими САУ опубликовал в Твиттере пользователь @UAWeapons.
Модернизированная в 1999 году САУ M109A6 Paladin интегрирована в единую сеть управления цифровой навигационной системой и управление огнем. Машина также имеет лучшее бронирование, модернизированный двигатель и ходовую, увеличенный боекомплект с 36 до 39 снарядов.