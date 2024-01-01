Танки Т-70 модернизировали в Нидерландах

Все 90 модернизированных танков, предоставленных Соединенными Штатами и Нидерландами, теперь соответствуют современным стандартам боевых действий – благодаря сочетанию огневой мощи, усиленной защиты и мобильности. Об этом рассказывает бельгийское специализированное издание armyrecognition.com.

Отремонтированные танки для удовлетворения текущих потребностей на поле боя доставлены в Украину вместе с более 100 000 запасных частей. Это утолит потребность в ремонте поврежденной техники и обеспечит ее быстрое возвращение в строй.

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Инициатива является частью более широкого проекта, который координируется Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA), направленного на усиление жизнеспособности бронеплатформ советских времен, которые все еще находятся на вооружении украинских вооруженных сил. Кроме модернизации оборудования, эти международные усилия направлены на создание устойчивой и совместимой логистической системы.

Т-72Б, конкретная модель, входящая в эту программу, является основным боевым танком, происходящим от Т-72А, введенного в войска в 1984 году. Несмотря на то, что Т-72 происходит из советских времен, он продолжает сохранять стратегическую актуальность благодаря своей долговечности и адаптивности к современным технологиям.

В нынешнем исполнении его 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М может стрелять различными боеприпасами, включая снаряды APFSDS, HEAT-FS и HE-FRAG. Он также использует ракеты AT-11 "Свирь" лазерного наведения с дальностью до 4 000 метров.

Кроме того, он оснащен 7,62-мм спаренным пулеметом и 12,7-мм тяжелым пулеметом NSV, установленным на командирской башенке. Автоматическая система заряжания позволяет уменьшить численность экипажа до трех человек, что повышает боевую эффективность.

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Защитные меры Т-72Б включают композитную броню и динамическую защиту "Контакт", предназначены для противодействия бронебойным снарядам и кумуляционным зарядам. Система управления огнем 1А40-1 оснащена тепловизионным прицелом, что обеспечивает точное целеуказание при любых условиях.

Парк танков Т-72 различных модификаций в ВСУ был большой, но война уже переполовинила тот объем и внешнее пополнение такими модернизированными машинами неоценимо. Фото: Минобороны Украины

Приспособленный для сложных местностей, танк может преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров и развивать скорость до 60 км/ч благодаря 840-сильному многотопливному двигателю.

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Танки советской поры модернизируют ремонтные заводы не только в Нидерландах, но и в Польше, Чехии и других странах с мощной производственной базой (см. видео внизу). Машины закупаются не только в Европе, где от Варшавского договора остались немалые запасы "семьдесят вторых" на складах резерва, а иногда и в линейных войсках.

Танки Т-72 союзники закупают, ввозят и из-за пределов континента, ремонтируют, модернизируют и передают Украине.