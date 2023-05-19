Его везут в испытательный центр армии США в Абердине.

В Соединенных Штатах местные жители заметили редкую модель танка T-72M5 Scarab чешского производства, сообщает “Милитарный” со ссылкой на The War Zone.

Танк Т-72 был замечен на одной из заправочных станций в штате Юта, когда его везли на платформе из Автомобильного испытательного центра в Неваде в военный Абердинский испытательный центр в штате Мэриленд.

Кстати говоря трофейный российский танк тоже отвезли в этот испытательный центр

Когда эта боевая машина была замечена на дороге с полуоткрытым брезентовым чехлом, то оказалось, что это T-72M5 Scarab – танк Т-72М1 с динамической броней DYNA производства чешской компании Excalibur Army.

Танк можно узнать по характерным блокам динамической защиты DYNA и инфракрасному прожектору справа от пушки, а также благодаря отсутствующему новому прицелу наводчика и командирскому панорамному прицелу, как в более современных моделях чешских танков Т-72.

Чешский танк T-72 M5 Scarab в США, 13 мая 2023 года

T-72M5 – это прототип серийной модернизации чешских танков Т-72М1, впервые изготовленный в 2015 году. В свое время чешская оборонная компания Еxcalibur Army продала США две такие машины за 10 миллионов чешских крон (около 458 тысяч долларов).

Испытания в США

Пока неизвестно, для чего США приобрели эти танки и что они будут делать с этой техникой. Танк транспортировали из Национального автомобильного испытательного центра (NATC) в Сильвер-Спринг штата Невада на восток в Национальный наземный разведывательный центр (NGIC) на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде.

Точно нельзя сказать, какие именно операции будут проводить с боевой машиной на Абердинском полигоне, однако согласно специфике работы разведывательного центра (NGIC), танк будут детально изучать для получения данных о его огневой мощи, бронезащите, ходовых качествах и других характеристиках.

Украинский "Оплот" на Абердинском полигоне

Приобретение иностранных образцов бронетехники для изучения – нормальная практика для США.

Так, в 2003 году правительство Соединенных Штатов приобрело в Украине четыре основных боевых танка Т-84, оснащенных системой динамической брони «Дрозд». Четыре танка поступили в испытательный центр армии США в Абердине в декабре 2003 года и январе 2004 года.

Американские военные не только изучали системы и агрегаты танков, но провели цикл испытаний заметности машины в инфракрасном спектре и ее защищенности в обстреле.





Танк Т-84 на тестах США. Февраль 2021. Фото: СМИ США

Кстати говоря Минобороны закажет украинские танки Оплот для ВСУ

Позже Соединенные Штаты также приобрели современную версию украинского танка БМ Оплот, заключив в 2018 году соглашение с украинским спецэкспортером контракт на поставку одной боевой машины стоимостью 7 млн долларов.

Также в апреле 2023 года в Соединенные Штаты из Украины был доставлен трофейный российский танк Т-90А. Грузовик с боевой машиной заметили на стоянке в Луизиане. Конечным получателем на транспортной этикетке был Абердинский испытательный центр.