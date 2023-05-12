Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В ходе рабочего визита в Харьковскую область Министр обороны провел тестирование танка "Оплот", а затем сделал заявление о заказе этой техники для ВСУ, сообщили в Министерство обороны.

“Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ “Оплот”. На фронте обязательно должен быть бронированный кулак… нужна бронированная техника. В промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты", - сказал министр.

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Другие подробности о сроках выполнения и количестве заказанных танков в Минобороны не предоставили.

Боевая машина "Оплот" - современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Это модернизация танка Т-84У и новый представитель серии танков Т-84.

Основным вооружением танка является 125-мм гладкоствольная пушка КБАЗ, с длиной ствола 48 калибров, снабжена автоматом зарядки конвейерного типа.

Ствол пушки быстро снимается и может быть заменен в полевых условиях без демонтажа башни из танка. Привод вращения башни – электрический, привод пушки – гидравлический. Башня вращается на 180 градусов менее чем за 5 секунд (скорость вращения башни по корпусу составляет до 40 град/сек). В случае нештатной ситуации предусмотрены резервные механические приводы наведения пушки и башни.

Боекомплект пушки составляет 46 выстрелов раздельно-гильзовой зарядки, из них 28 размещены в автомате зарядки. БМ "Оплот" способен вести огонь бронебойно-подкалиберными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами и ПТКР "Комбат" с полуактивной системой управления лазерным лучом.

Танк БМ "Оплот" имеет комбинированную систему защиты, содержащую пассивную броню, противотандемную встроенную динамическую защиту и ряд других систем, повышающих живучесть танка на поле боя.

На танк Оплот установлен оппозитный дизельный двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Двигатель способен эффективно работать при любых погодных условиях. Хотя 6ТД-2 является дизельным двигателем, он также может работать на других типах топлива, включая бензин, керосин, топливо для дизельных двигателей или их смеси в любой пропорции. Впоследствии на танк планируется установка двигателя 6ТД с увеличенной до 1500 л.с. мощностью.

Коробка передач планетарного типа с автоматическим переключением передач имеет 7 передач вперед и 4 назад. Максимальная скорость – 70 км/ч вперед и 35 км/ч задним ходом.