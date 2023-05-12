Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Зокрема, в ході робочого візиту на Харківщину Міністр оборони провів тестування танку “Оплот”, а потім зробив заяву про замовлення цієї техніки для ЗСУ, повідомили в Міністерстві оборони.

“Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ “Оплот”. На фронті обов’язково має бути броньований кулак... потрібна броньована техніка. В промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у “Укроборонпрому” для українського війська “Оплоти”, — сказав міністр.

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Інших подробиць про строки виконання та кількість замовлених танків у Міноборони не надали.

Бойова машина “Оплот” — сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Це модернізація танка Т-84У та найновіший представник серії танків Т-84.

Основним озброєнням танка є 125-мм гладкоствольна гармата КБАЗ, з довжиною ствола 48 калібрів, забезпечена автоматом заряджання конвеєрного типу.

Ствол гармати швидко знімається і може бути замінений в польових умовах без демонтажу башти з танка. Привід обертання башти — електричний, привід гармати — гідравлічний. Башта повертається на 180 градусів менш ніж за 5 секунд (швидкість обертання башти щодо корпусу складає до 40 град/сек). На випадок нештатної ситуації передбачені резервні механічні приводи наведення гармати та башти.

Боєкомплект гармати становить 46 пострілів роздільно-гільзового заряджання, з них 28 розміщені в автоматі заряджання. БМ “Оплот” здатний вести вогонь бронебійно-підкаліберними, кумулятивними, осколково-фугасними снарядами і ПТКР «Комбат» з напівактивною системою керування за лазерним променем.

Танк БМ “Оплот” має комбіновану систему захисту, що містить пасивну броню, протитандемний вбудований динамічний захист і низку інших систем, що підвищують живучість танка на полі бою.

На танк “Оплот” встановлено опозитний дизельний двигун 6ТД-2 потужністю 1200 к.с. Двигун здатен ефективно працювати за будь-яких погодних умов. Хоча 6ТД-2 є дизельним двигуном, він також може працювати на інших типах пального, в тому числі бензині, гасі, паливі для дизельних двигунів або їх суміші в будь-якій пропорції. Згодом на танк планується встановлення двигуна 6ТД зі збільшеною до 1500 к.с. потужністю.

Коробка передач планетарного типу з автоматичним перемиканням передач має 7 передач вперед і 4 назад. Максимальна швидкість — 70 км/год вперед і 35 км/год заднім ходом.