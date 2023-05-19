Його везуть до випробувального центру армії США в Абердині.

У Сполучених Штатах місцеві жителі помітили рідкісну модель танка T-72M5 Scarab чеського виробництва, повідомляє “Мілітарний” із посиланням на The War Zone.

Танк Т-72 помітили на одній із заправних станцій у штаті Юта, коли його везли на платформі з Автомобільного випробувального центру у Неваді до військового Абердинського випробувального центру в штаті Меріленд.

До речі трофейний російський танк теж завезли до цього випробувального центру

Коли цю бойову машину помітили на дорозі з напіввідкритим брезентовим чохлом, то виявилось, що це T-72M5 Scarab – танк Т-72М1 з динамічною бронею DYNA виробництва чеської компанії Excalibur Army.

Танк можна впізнати за характерними блоками динамічного захисту DYNA та інфрачервоному прожектору справа від гармати, а також завдяки відсутньому новому прицілу навідника та командирському панорамному прицілу, як у більш сучасних моделях чеських танків Т-72.

Чеський танк T-72 M5 Scarab в США, 13 травня 2023 року

T-72M5 – це прототип серійної модернізації чеських танків Т-72М1, який був вперше виготовлений у 2015 році. Свого часу чеська оборонна компанія Еxcalibur Аrmy продала США дві такі машини за 10 мільйонів чеських крон (близько 458 тисяч доларів).

Випробування в США

Наразі невідомо, для чого США придбали ці танки та що вони робитимуть із цією технікою. Танк транспортували із Національного автомобільного випробувального центру (NATC) у Сільвер-Спрінг штату Невада на схід до Національного наземного розвідувального центру (NGIC) на Абердинському випробувальному полігоні у Меріленді.

Точно не можна сказати, які саме операції проводитимуть з бойовою машиною на Абердинському полігоні, проте згідно зі специфікою роботи розвідувального центру (NGIC), танк детально вивчатимуть для отримання даних про його вогневу потужність, бронезахист, ходові якості та інші характеристики.

Український “Оплот” на Абердинському полігоні

Придбання іноземних зразків бронетехніки для вивчення – нормальна практика для США.

Так, у 2003 році уряд Сполучених Штатів придбав в Україні чотири основні бойові танки Т-84, оснащені системою динамічної броні «Дрозд». Чотири танки надійшли до випробувального центру армії США в Абердіні в грудні 2003 року та січні 2004 року.

Американські військові не лише вивчали системи та агрегати танків, а й провели цикл випробувань помітності машини у інфрачервоному спектрі та її захищеності шляхом обстрілу.





Танк Т-84 на тестах у США. Лютий 2021. Фото: ЗМІ США

До речі Міноборони замовить українські танки Оплот для ЗСУ

Пізніше Сполучені Штати також придбали сучасну версію українського танку БМ “Оплот”, уклавши у 2018 році угоду з українським спецекспортером контракт на постачання однієї бойової машини вартістю 7 млн доларів.

Також у квітні 2023 року до Сполучених Штатів з України доставили трофейний російський танк Т-90А. Вантажівку з бойовою машиною помітили на стоянці у Луїзіані. Кінцевим одержувачем на транспортній етикетці був Абердинський випробувальний центр.