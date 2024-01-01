В Нідерландах створили напівпричіп довжиною понад 75 метрів: для чого він потрібен

Революційна за своєю конструкцією модель Super Wing Carrier XL (SWC-XL), що подовжується в чотири рази, отримала індекс SWC-91-24V(QP). Причіпна система розроблена для транспортування новітніх роторних лопатей вітрових турбін, довжина яких перевищує 85 метрів.

Про особливості Super Wing Carrier XL йдеться на сайті виробника.

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Запатентована Nooteboom технологія конструкції "Wing Shaped Beam" дозволяє залишати дуже низьку транспортну висоту за усім видовженням, починаючи від завантаженого кореневого кінця лопаті ротора.

Магістральний тягач 8х4 тримає "в сідлі" візок з 4-вісним причепом та системою поетапного розпуску на 75-метрову довжину. Фото: Nooteboom

Через збільшення ваги дедалі довших лопатей передня частина причепа оснащена 2-вісним візком Jeep, який підходить для вантажівки 8×4. Задня частина Super Wing Carrier XL має чотири маятникові осі.

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Завантажувальну підлогу подовжувача можна витягнути кількома етапами до понад 75 метрів (75,35 м). За допомогою додаткових наповнювачів водій може регулювати вигин причепа відповідно до форми крила, забезпечуючи оптимальний баланс між дорожнім просвітом і транспортною висотою.

Оскільки довші лопаті ротора особливо важчі та вищі на кореневій частині, стабільність відіграла вирішальну роль у конструкції SWC-XL. Завдяки інтеграції системи рульового керування в шасі було досягнуто додаткової стійкості спереду. Крім того, надзвичайно стійкі до скручування балки шасі та візок задньої осі шириною 2840 мм забезпечують додаткову стабільність.

Основною перевагою Super Wing Carrier XL є короткий час завантаження, розвантаження та простота експлуатації. Гідравлічні опори з дистанційним керуванням дозволяють швидко та легко висувати вантажну платформу.

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Балка шасі захищає нижню частину лопаті ротора від пошкодження під час транспортування. Крім того, відстань між осями 1510 мм спрощує дорожні допуски та не перевищує навантаження 12 тонн на вісь, що регламентується по всій Європі.

Перед серійним виробництвом та виходом на ринок причіп передано в ретельне тестування міжнародній транспортній компанії LASO Transportes з Португалії. Там вже протестували цю систему, у квітні туди буде поставлено другий причіп для подальших випробувань.

Фото: Nooteboom