В Нидерландах создали полуприцеп длиной более 75 метров: для чего он нужен

Революционная по своей конструкции модель Super Wing Carrier XL (SWC-XL), удлиняющаяся в четыре раза, получила индекс SWC-91-24V(QP). Прицепная система разработана для транспортировки новейших роторных лопастей ветровых турбин, длина которых превышает 85 метров.

Об особенностях Super Wing Carrier XL говорится на сайте производителя.

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Запатентованная Nooteboom технология конструкции "Wing Shaped Beam" позволяет оставлять очень низкую транспортную высоту по всему удлинению, начиная от загруженного корневого конца лопасти ротора.

Магистральный тягач 8х4 держит "в седле" тележку с 4-осным прицепом и системой поэтапного роспуска на 75-метровую длину. Фото: Nooteboom

Из-за увеличения веса все более длинных лопастей передняя часть прицепа оснащена 2-осной тележкой Jeep, которая подходит для грузовика 8×4. Задняя часть Super Wing Carrier XL имеет четыре маятниковые оси.

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Загрузочный пол удлинителя можно вытянуть в несколько этапов до более 75 метров (75,35 м). С помощью дополнительных наполнителей водитель может регулировать изгиб прицепа в соответствии с формой крыла, обеспечивая оптимальный баланс между дорожным просветом и транспортной высотой.

Поскольку длинные лопасти ротора особенно тяжелее и выше на корневой части, стабильность сыграла решающую роль в конструкции SWC-XL. Благодаря интеграции системы рулевого управления в шасси была достигнута дополнительная устойчивость спереди. Кроме того, чрезвычайно устойчивые к скручиванию балки шасси и тележка задней оси шириной 2840 мм обеспечивают дополнительную стабильность.

Основным преимуществом Super Wing Carrier XL является короткое время загрузки, разгрузки и простота эксплуатации. Гидравлические опоры с дистанционным управлением позволяют быстро и легко выдвигать грузовую платформу.

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Балка шасси защищает нижнюю часть лопасти ротора от повреждения во время транспортировки. Кроме того, расстояние между осями 1510 мм упрощает дорожные допуски и не превышает нагрузку 12 тонн на ось, что регламентируется по всей Европе.

Перед серийным производством и выходом на рынок прицеп передан в тщательное тестирование международной транспортной компании LASO Transportes из Португалии. Там уже протестировали эту систему, в апреле туда будет поставлен второй прицеп для дальнейших испытаний.

Фото: Nooteboom