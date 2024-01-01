Нидерланды закупают тактические машины Oshkosh JLTV для охраны берегов

Законтрактовано сразу полторы сотни таких автомобилей. Об этом со ссылкой на сайт производителя Oshkosh Defense рассказал Militarnyi. Первыми заказанный транспорт переднего края получат подразделения Королевского корпуса морской пехоты Нидерландов.

Базовый Oshkosh JLTV разработан в рамках программы Joint Light Tactical Vehicle (Совместное легкое тактическое транспортное средство). Планировалось, что JLTV заменит многоцелевой колесный автомобиль HMMWV подразделения AM General High Mobility (HMMWV), но из некоторых источников стало известно, что JLTV только частично заменит HMMWV.

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Сейчас уже завершено тестирование и решается судьба новой версии eJLTV – гибридно-электрической машины (см. видео внизу). Она имеет такую же общую производительность, как и базовый JLTV, с добавлением бесшумного привода, удлиненного бесшумного пробега, улучшенной экономии топлива, что позволяет солдатам и морским пехотинцам выполнять боевые, патрульные и разведывательные сценарии.

"Наш DXPV очень распространен среди примерно 22 000 JLTV, поставленных в Министерство обороны США, и более 1600 JLTV, произведенных для других стран НАТО и союзников, которые будут использоваться сейчас и в будущем", – отметил главный программный директор Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

Фото: Oshkosh Defense

В Нидерландах заказали упрощенную мобильную версию, в которой полностью отсутствуют двери двухрядной кабины. Есть и другие доработки, которые позволят морским пехотинцам мгновенно покидать салон и так же быстро в него осуществлять посадку, доставлять дополнительный боекомплект, амуницию и тому подобное.

Конечно, он легче базовой версии боевой тактической машины JLTV с четырехместной кабиной массой 2,3 тонны. Это позволяет увеличить полезную нагрузку, добавив к паспортным 1,5 тонны еще определенное количество поклажи. От этого машина ходовых характеристик не потеряет – внедорожник легко справится как на чистом бездорожье, так и в грязи.

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Несмотря на брутальность и милитарные спецификации конструкции, JLTV имеет довольно плавный ход. Этому способствует интеллектуальная независимая система подвески TAK-4i, сочетающая в себе блок пружин и амортизаторов с поршнем, наполненным газом высокого давления. Благодаря такому решению каждое колесо может двигаться вертикально более чем на 50 см.

Здесь есть еще один конструкционный карт-бланш для экипажа в отношении передвижения по бездорожью. Разработчики позаботились о том, чтобы подвеска TAK-4i с цифровым управлением настраивалась не только на погодные условия и рельеф местности. Во время движения, например, по склону, транспортное средство может быть выровнено.

Фото: Oshkosh Defense



При необходимости, эта система позволяет автомобилю максимально опуститься вниз, что делает его менее заметным в складках местности – в рейде, разведке или патрулировании именно то.

Ходовые возможности Oshkosh JLTV обеспечивает 6,6-литровый турбодизель Gale Banks Engineering 866T V8 мощностью 340 л.с., который базируется на агрегате GM Duramax. Привод передается на четыре полуоси от шестиступенчатой АКПП Allison 2500SP.

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Сочетание силового потенциала с интеллектуальной подвеской и передаточным числом с цифровым управлением позволяет не только динамично управлять даже на очень сложной местности, но и быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Фото: Oshkosh Defense

Из-за этих и других постулатов привлекательности оборонное ведомство и решило приобрести полторы сотни тактических машин переднего края. Правда, о стоимости контракта неизвестно.