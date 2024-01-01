Перевозчики Нидерландов готовятся к армейской логистике

Вопрос назрел после вторжения России в Украину, но сейчас начал приобретать большую актуальность для армейской логистики, поскольку над Европой нависла реальная угроза российской агрессии. Об этом со ссылкой на ad.nl сообщает transport-online.nl.

В правительственных офисах и в обществе постепенно начали осознавать, что Нидерланды также могут стать стороной войны. На обеспокоенность Минобороны страны по усилению армейской логистики в транспортных компаниях отреагировали положительно. Там не против помощи, но задумались над тем, а в праве ли они позволить своему персоналу так рисковать?

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Правительство считает, что готова должна быть не только армия, но и общество. Особенно в логистике военного времени. Уже не секрет, что транспортные компании должны сыграть в этом важную роль. Если армии нужно быстро перевезти войска и технику, нужны грузовики.

Вот такое есть (вверху), а так может произойти после призыва грузовика (внизу) в армейский автопарк. Фото: сайт ad.nl

Элизабет Пост, председатель Совета по транспорту и логистике Нидерландов, понимает это лучше любого. Она склоняется к мнению, что частный гражданский транспортный сектор должен в случае необходимости встать на защиту страны и своего народа.

"Если вы не можете доставить вещи, необходимые для обеспечения вашей безопасности, в нужное место в нужное время, то есть проблема", – отметила Элизабет Пост.

Министерство обороны не позднее июля должно объявить о своем решении и плане действий относительно того, что именно, куда и в каком количестве должны поставлять нидерландские транспортные компании.