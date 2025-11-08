Перевозив пісок без документів: поліція викрила кримінальне порушення

Днями поліцейські під час патрулювання на вулиці Велика Кільцева в Петропавлівській Борщагівці зупинили вантажівку Viva Foton 1186, що перевозила пісок. Водія підозрюють у кримінальному порушенні.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій не мав товарно-транспортної накладної або інших документів, які підтверджують "законне походження піску". На запитання поліцейських про джерело походження піску чоловік відповісти не зміг.

"З огляду на наявні ознаки можливого кримінального правопорушення, на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Після первинних дій патрульних водія передали слідчим для подальшого з’ясування обставин", - сказано у офіційному повідомленні поліції.

Поліція стверджує, що з українськими законами "незаконне" перевезення піску є правопорушенням, що тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Як відрізнити "законне" перевезення піску від "незаконного"?

В Україні обсяг або вага піску, який можна перевозити без спеціальних дозвільних документів, залежить не від самого виду вантажу (піску), а від мети перевезення, вагових параметрів транспортного засобу та походження вантажу.

Для власних потреб

Дозволяється перевозити пісок без дозвільних документів, якщо:

Пісок не добутий “незаконно” (доводити незаконність видобутку – справа поліції).

Не здійснюється перевезення з метою продажу (не підприємницька діяльність).

Маса вантажу не перевищує допустимі норми автомобіля.

Комерційна діяльність

Якщо пісок перевозиться з метою продажу або від імені підприємства тоді обов’язкові документи на вантаж, зокрема:

Товарно-транспортна накладна (ТТН) — підтверджує легальне походження та маршрут перевезення.

Документи на право видобутку або купівлі піску — наприклад, договір купівлі-продажу, рахунок, накладна з кар’єру.

Ліцензія або спецдозвіл на користування надрами (для тих, хто сам видобуває пісок).

Відсутність таких документів — підстава для вилучення вантажу та передачі справи слідчим (ст. 240 ККУ — “Порушення правил використання надр”).