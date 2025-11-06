Що відбувалось на ринку вантажівок у жовтні

Український ринок нових комерційних автомобілів продовжує відновлюватися попри економічні виклики воєнного часу. За даними асоціації "Укравтопром", у жовтні 2025 року в Україні було зареєстровано 1203 нові вантажні та спеціальні автомобілі. Це на 11 відсотків більше, ніж у жовтні минулого року, та на 8 відсотків більше, ніж у вересні 2025-го.

Зростання попиту може свідчити про поступове пожвавлення секторів логістики, будівництва та комунального господарства, які традиційно формують найбільший попит на вантажний транспорт. Водночас імпорт і продажі все ще залежать від валютного курсу та доступності кредитування бізнесу.

Лідери ринку в жовтні:

Renault – 155 одиниць Peugeot – 121 одиниця Citroen – 95 одиниць MAN – 90 одиниць Volvo – 84 одиниці

Попит на європейські марки стабільно домінує, що пояснюється їх доступністю на ринку, сервісною підтримкою та широкою лінійкою комерційних рішень для бізнесу та держустанов.

Водночас з початку 2025 року український автопарк поповнили 9853 нові вантажні та спеціальні автомобілі. Це на 5,5 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2024 року, що демонструє стриману динаміку у довгостроковій перспективі. Експерти ринку зазначають, що основними стримуючими факторами залишаються обмеження імпорту техніки з окремих напрямків та нестача інвестицій у транспортну галузь.

Перспективи ринку залежатимуть від активності українського бізнесу на тлі відновлення інфраструктури та можливих програм державної підтримки комерційного транспорту.