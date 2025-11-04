Європейський ринок важких вантажівок скоротився на 10%

Як підрахували експерти Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), найбільше скорочення зафіксовано у Німеччині – майже на 18%, до 39 716 одиниць.

Попри спад, країна залишається найбільшим ринком важких вантажівок у Європі.

Водночас сегмент електрифікованих вантажівок у Німеччині демонструє зростання. Завдяки активним постачанням Mercedes, кількість зареєстрованих електрифікованих моделей зросла на 19%, до 900 одиниць. Їхня частка на ринку становить 2,27%, що трохи перевищує середній показник по ЄС (1,71%).

Найвищий рівень електрифікації серед країн ЄС мають:

Нідерланди – 7,79%;

Швеція – 7,12%;

Данія – 4,83%.

Загалом п’ять країн – Німеччина, Франція, Нідерланди, Швеція та Австрія – забезпечили майже 80% усіх 3 199 нових електрифікованих важких вантажівок у ЄС.

Приклад обсягів падіння за країнами з найвищими показниками реєстрації. Виняток зробила тільки Польща. Інфографіка: Авто24

Поза межами Союзу лідерами електричної трансформації стали Швейцарія та Норвегія, де частка електрифікованих вантажівок становила відповідно 14,49% та 7,84%.