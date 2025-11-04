Європейський ринок важких вантажівок скоротився на 10%

ФОТО: сайт АСЕА|
У групі комерційного транспорту зафіксовано жирний мінус, і тільки автобуси дали плюс
Як підрахували експерти Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), найбільше скорочення зафіксовано у Німеччині – майже на 18%, до 39 716 одиниць.
Попри спад, країна залишається найбільшим ринком важких вантажівок у Європі.
Водночас сегмент електрифікованих вантажівок у Німеччині демонструє зростання. Завдяки активним постачанням Mercedes, кількість зареєстрованих електрифікованих моделей зросла на 19%, до 900 одиниць. Їхня частка на ринку становить 2,27%, що трохи перевищує середній показник по ЄС (1,71%).
Найвищий рівень електрифікації серед країн ЄС мають:
- Нідерланди – 7,79%;
- Швеція – 7,12%;
- Данія – 4,83%.
Загалом п’ять країн – Німеччина, Франція, Нідерланди, Швеція та Австрія – забезпечили майже 80% усіх 3 199 нових електрифікованих важких вантажівок у ЄС.
Приклад обсягів падіння за країнами з найвищими показниками реєстрації. Виняток зробила тільки Польща. Інфографіка: Авто24
Поза межами Союзу лідерами електричної трансформації стали Швейцарія та Норвегія, де частка електрифікованих вантажівок становила відповідно 14,49% та 7,84%.