Які вантажівки купували українці у вересні

Обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг за підсумками вересня 2025 року склав 1454 шт. У порівнянні з серпнем цього ж року це на 2,4% менше, а також на 27,9% менше відносно результатів вересня 2024 року, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Структура цього сегмента наступна: 71,7% (1043 шт.) — внутрішні перепродажі, 15,1% (219 шт.) — імпорт вживаних вантажівок; 3,9% (56 шт.) — імпорт нових, 9,4% (136 шт.) — продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні. Загальна частка нових машин цієї групи склала 13,2%.

Динаміка ринку вантажівок, 2024-2025

Динаміка за окремими підсегментами:

Внутрішні перепродажі: −6,2% M-M, −32,9% Y-Y

Імпорт вживаних: +21,0% M-M, +7,9% Y-Y

Імпорт нових: −21,1% M-M, −29,1% Y-Y

Вироблені в Україні: +7,9% M-M, −25,3% Y-Y

Топ-10 вантажівок на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим типом у цьому підсегменті стали самоскиди, також стабільний попит був на фургони та бортові версії.

Ситуація з моделями стабільно контрастна: з одного боку — сучасні машини європейських брендів, з іншого — техніка ще з радянських часів, яка, попри вік, досі перебуває в обігу. Лідирує цього разу сімейство ЗіЛ-130 з усіма похідними версіями. Другий у списку ГАЗ-3307(08, 09) — типовий приклад «спадку союзу», що все ще намагається триматись у строю. Третя позиція дісталася вантажівкам на шасі Т1/Т2 від Mercedes-Benz, випуск яких припинено ще у 1995-96 роках.

Варто зазначити, що цей сегмент найстаріший на українському авторинку — середній вік вантажівок групи 3500+кг склав 24 роки.

Топ-10 вантажівок на внутрішньому ринку, 09/2025 р.

Топ-10 імпортних вантажівок з пробігом

Найчастіше український автопарк минулого місяця поповнювали фургони з гідробортом, звичайні фургони, та контейнеровози.

У сегменті імпорту важких і середньотоннажних вантажівок цього разу чітко видно трійку лідерів: Mercedes-Benz Atego, за яким Mercedes-Benz Sprinter, і на третій сходинці MAN TGL. Зі зрозумілих причин, тобто відсутності пропозиції за кордоном з машинами радянського виробництва, наш автопарк поповнюється вживаними вантажівками європейських марок.

Середній вік новоприбулих вантажних машин з повною масою понад 3,5 т склав 9,2 року.

Топ-10 імпортних вантажівок з пробігом, 09/2025 р.

Топ-10 нових вантажівок

У цьому підсегменті найбільший попит був на самоскиди, фургони-рефрижератори, та фургони з гідробортом.

Серед нових вантажівок, зареєстрованих минулого місяця, домінують незнайомі широкому загалу бренди — переважно це шасі з іноземним походженням, які після дообладнання в Україні отримують зовсім інші назви. Точніше, індекси з різноманітним набором символів. Першість цього разу здобуває фургон з гідробортом від Спецкомсервіс (СКС) на базі MAN TGL. Далі у списку Scania P-серії, та Daewoo Novus — самоскиди, партія яких була куплена у Хмельницькому.

Топ-10 нових вантажівок, 09/2025 р.