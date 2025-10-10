Як заправлятимуться електричні вантажівки

Нове дослідження ICCT прогнозує, що надшвидкісні зарядні пристрої потужністю мегават покриватимуть приблизно 15% загального попиту на електроенергію. Про це йдеться у короткому звіті на сайті цієї організації.

Прогнозований попит на зарядку

Згідно з дослідженням, до 2030 року ЄС знадобиться від 4000 до 5300 громадських зарядних станцій потужністю мегават для підтримки зростаючого парку електровантажівок.

Зарядна потужність коливатиметься від 22 до 28 гігаватів (ГВт), що еквівалентно від 150 000 до 175 000 приватних зарядних станцій та від 60 000 до 80 000 громадських станцій.

Для поїздок на далекі відстані можуть знадобитися надшвидкісні зарядні пристрої потужністю мегават, але більшість зарядок відбуватиметься вночі на депо та в зонах відпочинку.

Дослідження також показує, що більші акумулятори у вантажівках майбутнього можуть зменшити потребу в мегаватних зарядних пристроях приблизно на 40%.

Рекомендації щодо політики

Експерти пропонують пришвидшити розширення інфраструктури зарядних станцій, наприклад, шляхом:

Спрощені процедури затвердження,

Надання операторам мереж можливості здійснювати перспективні інвестиції,

Стратегічне планування розташування зарядних пристроїв.

Перспектива

Доктор Хуссейн Басма, старший науковий співробітник ICCT, наголошує, що електричні вантажівки стануть основою вантажного парку з нульовим рівнем викидів у Європі.

"Зростаючий парк вимагає збалансованого розвитку зарядної інфраструктури – депо покривають більшість, тоді як зарядні пристрої потужністю мегават залишаються ключовими, але їх кількість обмежена", – зазначає Хуссейн Басма.

Таким чином, дослідження пропонує конкретні варіанти дій для промисловості та політики, а також підтримує планування ефективної мережі зарядної інфраструктури по всьому ЄС.

Україна на задвірках електромобільності бути не хоче

Свого часу редакція Авто24 розповідала, що в планах Міністерства розвитку громад та територій України, зарядки для електромобілів на основних автомагістралях країни мають стояти через кожні 60 кілометрів. Щоправда, це тільки наміри.

З цього приводу Мінрозвитку для ґрунтовних висновків в потребах запустило масштабне опитування власників електротранспорту. Такий захід важливий як водіям приватного електротранспорту, так і господарствам усіх форм власності.

Підстави для такого сценарію вже назріли: упродовж з 2021 по 2025 роки в країну завезли понад 196 тисяч легкових електрокарів. Цей показник був би ще більшим за умови достатньої кількості зарядних станцій хоча б на головних автомагістралях.