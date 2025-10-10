Как будут заправляться электрические грузовики

Новое исследование ICCT прогнозирует, что сверхскоростные зарядные устройства мощностью мегаватт будут покрывать примерно 15% общего спроса на электроэнергию. Об этом говорится в коротком отчете на сайте этой организацииї.

Прогнозируемый спрос на зарядку

Согласно исследованию, к 2030 году ЕС понадобится от 4000 до 5300 общественных зарядных станций мощностью мегаватт для поддержки растущего парка электрогрузовиков.

Зарядная мощность будет колебаться от 22 до 28 гигаватт (ГВт), что эквивалентно от 150 000 до 175 000 частных зарядных станций и от 60 000 до 80 000 общественных станций.

Для поездок на дальние расстояния могут понадобиться сверхскоростные зарядные устройства мощностью мегаватт, но большинство зарядок будет происходить ночью на депо и в зонах отдыха.

Исследование также показывает, что большие аккумуляторы в грузовиках будущего могут уменьшить потребность в мегаваттных зарядных устройствах примерно на 40%.

Рекомендации по политике

Эксперты предлагают ускорить расширение инфраструктуры зарядных станций, например, путем:

Упрощенные процедуры утверждения,

Предоставления операторам сетей возможности осуществлять перспективные инвестиции,

Стратегическое планирование расположения зарядных устройств.

Перспектива

Доктор Хуссейн Басма, старший научный сотрудник ICCT, отмечает, что электрические грузовики станут основой грузового парка с нулевым уровнем выбросов в Европе.

"Растущий парк требует сбалансированного развития зарядной инфраструктуры – депо покрывают большинство, тогда как зарядные устройства мощностью мегаватт остаются ключевыми, но их количество ограничено", – отмечает Хуссейн Басма.

Таким образом, исследование предлагает конкретные варианты действий для промышленности и политики, а также поддерживает планирование эффективной сети зарядной инфраструктуры по всему ЕС.

Украина на задворках электромобильности быть не хочет

В свое время редакция Авто24 рассказывала, что в планах Министерства развития громад и территорий Украины, зарядки для электромобилей на основных автомагистралях страны должны стоять через каждые 60 километров. Правда, это только намерения.

По этому поводу Минразвития для основательных выводов в потребностях запустило масштабный опрос владельцев электротранспорта. Такое мероприятие важно как водителям частного электротранспорта, так и хозяйствам всех форм собственности.

Основания для такого сценария уже назрели: в течение с 2021 по 2025 годы в страну завезли более 196 тысяч легковых электрокаров. Этот показатель был бы еще больше при условии достаточного количества зарядных станций хотя бы на главных автомагистралях.