Укр
Ру

Как будут заправляться электрические грузовики

Эксперты международного совета по вопросам чистого транспорта ICCT (International Council on Clean Transportation) прогнозируют, что к 2030 году ночная зарядка станет основным методом пополнения энергии для электрических грузовиков в Европе.
Почему сеть зарядных станций в Европе далека от желаемого: исследование - Auto24

ФОТО: Freepik|

Растущий парк тяжелого транспорта требует разветвленной сети зарядных станций

Валентин Ожго
logo10 октября, 09:30
logo0
logo0 мин

Новое исследование ICCT прогнозирует, что сверхскоростные зарядные устройства мощностью мегаватт будут покрывать примерно 15% общего спроса на электроэнергию. Об этом говорится в коротком отчете на сайте этой организацииї.

Прогнозируемый спрос на зарядку

Согласно исследованию, к 2030 году ЕС понадобится от 4000 до 5300 общественных зарядных станций мощностью мегаватт для поддержки растущего парка электрогрузовиков.

Читайте также Деревья станут зарядными станциями для электромобилей: фото

Зарядная мощность будет колебаться от 22 до 28 гигаватт (ГВт), что эквивалентно от 150 000 до 175 000 частных зарядных станций и от 60 000 до 80 000 общественных станций.

Для поездок на дальние расстояния могут понадобиться сверхскоростные зарядные устройства мощностью мегаватт, но большинство зарядок будет происходить ночью на депо и в зонах отдыха.

Исследование также показывает, что большие аккумуляторы в грузовиках будущего могут уменьшить потребность в мегаваттных зарядных устройствах примерно на 40%.

Читайте также Переход на электрические грузовики обойдется США в 1000 миллиардов долларов

Рекомендации по политике

Эксперты предлагают ускорить расширение инфраструктуры зарядных станций, например, путем:

  • Упрощенные процедуры утверждения,
  • Предоставления операторам сетей возможности осуществлять перспективные инвестиции,
  • Стратегическое планирование расположения зарядных устройств.

Перспектива

Доктор Хуссейн Басма, старший научный сотрудник ICCT, отмечает, что электрические грузовики станут основой грузового парка с нулевым уровнем выбросов в Европе.

"Растущий парк требует сбалансированного развития зарядной инфраструктуры – депо покрывают большинство, тогда как зарядные устройства мощностью мегаватт остаются ключевыми, но их количество ограничено", – отмечает Хуссейн Басма.

Читайте также Будут ли вскоре все грузовики одинаковыми из-за кооперации производителей

Таким образом, исследование предлагает конкретные варианты действий для промышленности и политики, а также поддерживает планирование эффективной сети зарядной инфраструктуры по всему ЕС.

Украина на задворках электромобильности быть не хочет

В свое время редакция Авто24 рассказывала, что в планах Министерства развития громад и территорий Украины, зарядки для электромобилей на основных автомагистралях страны должны стоять через каждые 60 километров. Правда, это только намерения.

По этому поводу Минразвития для основательных выводов в потребностях запустило масштабный опрос владельцев электротранспорта. Такое мероприятие важно как водителям частного электротранспорта, так и хозяйствам всех форм собственности.

Основания для такого сценария уже назрели: в течение с 2021 по 2025 годы в страну завезли более 196 тысяч легковых электрокаров. Этот показатель был бы еще больше при условии достаточного количества зарядных станций хотя бы на главных автомагистралях.

#Зарядная инфраструктура #Новости #Электромобиль #Автотехнологии #Грузовики