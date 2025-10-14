Какие грузовики покупали украинцы в сентябре

Объем рынка грузовых авто с полной массой более 3500 кг по итогам сентября 2025 года составил 1454 шт. По сравнению с августом этого же года это на 2,4% меньше, а также на 27,9% меньше относительно результатов сентября 2024 года, утверждают в Институте исследований авторынка.

Кстати как будут заправляться электрические грузовики

Структура этого сегмента следующая: 71,7% (1043 шт.) - внутренние перепродажи, 15,1% (219 шт.) - импорт подержанных грузовиков; 3,9% (56 шт.) - импорт новых, 9,4% (136 шт.) - продажи произведенных (или переоборудованных в заводских условиях) в Украине. Общая доля новых машин этой группы составила 13,2%.

Динамика рынка грузовиков, 2024-2025

Динамика по отдельным подсегментам:

Внутренние перепродажи: -6,2% M-M, -32,9% Y-Y

Импорт подержанных: +21,0% M-M, +7,9% Y-Y

Импорт новых: -21,1% M-M, -29,1% Y-Y

Произведенные в Украине: +7,9% M-M, -25,3% Y-Y

Топ-10 грузовиков на внутреннем рынке

Самым популярным типом в этом подсегменте стали самосвалы, также стабильный спрос был на фургоны и бортовые версии.

Ситуация с моделями стабильно контрастная: с одной стороны - современные машины европейских брендов, с другой - техника еще с советских времен, которая, несмотря на возраст, до сих пор находится в обращении. Лидирует на этот раз семейство ЗиЛ-130 со всеми производными версиями. Второй в списке ГАЗ-3307 (08, 09) - типичный пример "наследия союза", все еще пытается держаться в строю. Третья позиция досталась грузовикам на шасси Т1/Т2 от Mercedes-Benz, выпуск которых прекращен еще в 1995-96 годах.

Стоит отметить, что этот сегмент самый старый на украинском авторынке - средний возраст грузовиков группы 3500+кг составил 24 года.

Топ-10 грузовиков на внутреннем рынке, 09/2025 г.

Также интересно первый в мире грузовой мотоцикл испытали курьеры и медики

Топ-10 импортных грузовиков с пробегом

Чаще всего украинский автопарк в прошлом месяце пополняли фургоны с гидробортом, обычные фургоны, и контейнеровозы.

Ищете как "пригнать" грузовик из Европы - West Auto Hub поможет получить его под ключ!

В сегменте импорта тяжелых и среднетоннажных грузовиков на этот раз четко видно тройку лидеров: Mercedes-Benz Atego, за которым Mercedes-Benz Sprinter, и на третьей строчке MAN TGL. По понятным причинам, то есть отсутствия предложения за рубежом с машинами советского производства, наш автопарк пополняется подержанными грузовиками европейских марок.

Средний возраст новоприбывших грузовых машин с полной массой более 3,5 т составил 9,2 года.

Топ-10 импортных грузовиков с пробегом, 09/2025 г.

Топ-10 новых грузовиков

В этом подсегменте наибольшим спросом пользовались самосвалы, фургоны-рефрижераторы, и фургоны с гидробортом.

Среди новых грузовиков, зарегистрированных в прошлом месяце, доминируют незнакомые широкой общественности бренды - преимущественно это шасси с иностранным происхождением, которые после дооборудования в Украине получают совсем другие названия. Точнее, индексы с разнообразным набором символов. Первенство на этот раз получает фургон с гидробортом от Спецкомсервис (СКС) на базе MAN TGL. Далее в списке Scania P-серии, и Daewoo Novus - самосвалы, партия которых была куплена в Хмельницком.

Топ-10 новых грузовиков, 09/2025 г.