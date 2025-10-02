Первый в мире грузовой электрический мотоцикл испытали курьеры и медики

Электрический грузовой мотоцикл Ponie P2 (Пони) создавался для профессиональных коммерческих задач в логистике. Как пишет electrek.co со ссылкой на производителя PNY, мотоцикл уже завершил испытания в различных логистических программах, начиная от доставки еды, почтовых отправлений и заканчивая миссиями скорой медицинской помощи. Последнее особенно актуально в плотных транспортных потоках, когда сложно добраться до места ДТП с ранеными.

По выводам этих испытаний мотоцикл доработают и лишь после этого ожидается развертывание массового серийного производства. В каждой логистической теме свое резюме по поводу целесообразности использования грузового мотоцикла подготовили не заводские испытатели, а непосредственные специалисты по доставке товаров "последней мили" или оказанию квалифицированной первой медицинской помощи.

Более экологичный и эффективный "Пони" на меньших логистических операциях заменит традиционные фургоны. Фото: PNY

Продовольственные курьеры отметили маневренность и ускорение байка в плотном потоке. Почтальоны оценили большой задний грузовой бокс и место для хранения под сиденьем.

Наиболее впечатляющим является то, что Ponie P2 служил шустрым мотоциклом скорой помощи для передвижения по перегруженным улицам городов, где традиционные транспортные средства часто не дотягивают. Благодаря такому транспорту получалось быстрее добраться до места вызова по чрезвычайным ситуациям. В такой дисциплинарной квалификации мотоцикл перевозил широкий спектр спасательного снаряжения, которое обычно требует полной скорой помощи.

У мотоцикла два больших багажника общей вместимостью 400 л. Грузоподъемность солидная – 199 кг. Плюс к этому перед дисплеем есть перчаточный бокс с закрывающимся отделением для личных вещей и USB-портом.

Эксперты уже определили его место в линейке машин доставки: мотоцикл Ponie P2 предлагает что-то вроде варианта Goldilocks между громоздкими электрическими фургонами и легкими, но ограниченными в грузе электрическими велосипедами.

В Ponie P2 дисковые тормоза с ABS по мощности тормозной силы не уступают спортивным байкам и внедорожным эндуро. Фото: PNY

Мотоцикл с двигателем 72 В, 4000 Вт может ехать со скоростью до 100 км/ч. Аккумулятор CATL 72 В 6,7 кВт дает запас хода до 185 км.

Ponie P2 может быстро двигаться в плотных потоках, выбирать узкие проезды и использовать преимущества фильтрации полосы движения, сокращая время поездки в городе вдвое по сравнению с четырехколесными транспортными средствами.