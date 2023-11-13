На Миланском мотосалоне EICMA 2023 показали электрический мотоцикл Yadea Kemper, привлекший внимание поклонников высокой скоростью движения и еще большей скоростью подзарядки.

Экспозиция Yadea была едва ли не самой большой на мотосалоне. Из электрических мотоциклов, скутеров, самокатов и педальных велосипедов китайского производителя своими характеристиками выделялся именно Kemper. Электроцикл поразил всех большими преимуществами над бензиновыми аналогами.

В первую очередь удивляла производительность, начиная от ускорения – быстро, хотя и не лидерские возможности. Среди других постулатов привлекательности можно назвать комфорт, доступное обслуживание и умеренную стоимость владения. Воздействие на окружающую среду, конечно же, стоит во главе угла.

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Yadea Kemper имеет еще одну привлекательную и очень определяющую черту – скорость зарядки. Если большинству электрических мотоциклов с быстрой зарядкой требуется полное наполнение емкости батареи от 30 до 45 минут, то Yadea предлагает 10-минутную быструю зарядку своего электрического Kemper до почти полного содержимого.

Если быть точнее, то 10-минутный срок необходим на уровне 0-80% перезаряжания, но это не единственное удивительное свойство е-мотоцикла. Установленный по центру двигатель мощностью 23 кВт непрерывной мощности и 40 кВт максимальной мощности (до 53 лошадиных сил) разгоняет байк до умеренных 160 км/ч.

Внимание к экспозиции электрических байков и модели Kemper в частности было довольно масштабным. Фото: Yadea

При этом он быстрый, энергичная резвость байка видна на самом старте. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды. По сравнению с некоторыми сверхмощными аналогами, "берущими сотню" за 3 секунды, это не так стремительно, но все-таки достаточно бодро.

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Правда, производитель не озвучил ни цены, ни данные о запасе хода. Известно, что мотоцикл оснащен литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей высокого напряжения 320 В емкостью 20 А-ч, что обеспечивает емкость 6,4 кВт-ч. Такое высокое напряжение помогает мотоциклу достигать более высоких уровней мощности, хотя достаточно низкая номинальная мощность в ампер-часах снижает общий размер батареи, уменьшая ее емкость значительно ниже, чем у большинства типичных электрических мотоциклов такого размера и уровня мощности.

На всех выставках производители соблюдают неписаное правило и Yadea не исключение: хорошую экспозицию должны украшать красивые девушки. Фото: Yadea

Из комплектации здесь есть системы солидных поставщиков – ABS от Bosch и система контроля тяги, связанная с тормозами Brembo. Мотоцикл получил подвеску KYB, 7-дюймовый цветной TFT-экран приборной панели и омологированный как мотоцикл L3e-A2 для Европы. Также здесь есть встроенный видеорегистратор 1080p, позволяющий водителям хранить отснятый материал на вставленную карту памяти.