На Міланському мотосалоні EICMA 2023 показали електричний мотоцикл Yadea Kemper, що привернув увагу шанувальників високою швидкістю руху та ще більшою швидкістю заряджання.

Загалом експозиція Yadea була чи не найбільшою на мотосалоні. З-поміж електричних мотоциклів, скутерів, самокатів та педальних велосипедів китайського виробника своїми характеристиками виділявся саме Kemper. Електроцикл вразив усіх великими перевагами над бензиновими аналогами.

В першу чергу дивувала продуктивність, починаючи від прискорення – прудко, хоча й не лідерські можливості. З-поміж інших постулатів привабливості можна назвати комфорт, доступне обслуговування та помірковану вартість володіння. Вплив на навколишнє середовище, б звісно ж, стоїть на чільному місці.

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Yadea Kemper має ще одну привабливу і дуже визначальну рису – швидкість зарядки. Якщо більшості електричних мотоциклів зі швидкою зарядкою потребують повного наповнення місткості батареї від 30 до 45 хвилин, то Yadea пропонує 10-хвилинну швидку зарядку свого електричного Kemper до майже повного вмісту.

Якщо бути точнішим, то 10-хвилинний термін необхідний на рівні 0-80% перезаряджання, але це не єдина дивовижна властивість е-мотоцикла. Встановлений по центру двигун потужністю 23 кВт безперервної потужності та 40 кВт максимальної потужності (до 53 кінських сил) розганяє байк до поміркованих 160 км/год.

Увага до експозиції електричних байків і моделі Kemper зокрема була доволі масштабною. Фото: Yadea

При цьому це прудкий, енергій байк вже на самому старті. Він розганяється від 0 до 100 км/год за 4,9 секунди. У порівняні з деякими надпотужними аналогами, що "беруть сотню" за 3 секунди, це не так стрімко, але все-таки досить бадьоро.

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Щоправда, виробник не озвучив ні ціну, ні дані про запас ходу. Відомо, що мотоцикл оснащено літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю високої напруги 320 В місткістю 20 А-год, що забезпечує місткість 6,4 кВт-год. Така висока напруга допомагає мотоциклу досягати вищих рівнів потужності, хоча досить низька номінальна потужність в ампер-годинах знижує загальний розмір батареї, зменшуючи її місткість значно нижче, ніж у більшості типових електричних мотоциклів такого розміру та рівня потужності.

На усіх виставках виробники дотримуються неписаного правила і Yadea не виняток: гарну експозицію мають прикрашати гарні дівчата. Фото: Yadea

З-поміж комплектації тут маємо системи солідних постачальників – ABS від Bosch і система контролю тяги, пов’язана з гальмами Brembo. Мотоцикл отримав підвіску KYB, 7-дюймовий кольоровий TFT-екран панелі приладів і омологований як мотоцикл L3e-A2 для Європи. Також тут є вбудований відеореєстратор 1080p, який дозволяє водіям зберігати відзнятий матеріал на вставлену карту.