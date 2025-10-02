Перший у світі вантажний електричний мотоцикл випробували курʼєри та медики

Електричний вантажний мотоцикл Ponie P2 (Поні) створювався для професійних комерційних завдань у логістиці. Як пише electrek.co з посиланням на виробника PNY, мотоцикл вже завершив випробування в різних логістичних програмах, починаючи від доставлення їжі, поштових відправлень і закінчуючи місіями швидкої медичної допомоги. Останнє особливо актуально в щільних транспортних потоках, коли складно дістатися до місця ДТП з пораненими.

За висновками цих випробувань мотоцикл доопрацюють і лише після цього очікується масове розгортання серійного виробництва. В кожній логістичній темі своє резюме з приводу доцільності використання вантажного мотоцикла підготували не заводські випробувачі, а безпосередні фахівці з доставлення товарів "останньої милі" чи надання кваліфікованої першої медичної допомоги.

Більш екологічний та ефективний "Поні" на менших логістичних операціях замінить традиційні фургони. Фото: PNY

Продовольчі кур'єри відмітили маневровість і прискорення байка у щільному потоці. Листоноші оцінили великий задній вантажний бокс і місце для зберігання під сидінням.

Найбільш вражаючим є те, що Ponie P2 служив спритним мотоциклом швидкої допомоги для пересування по перевантажених вулицях міст, де традиційні транспортні засоби часто не дотягують. Завдяки такому транспорту виходило швидше дістатися до місця виклику з надзвичайних ситуацій. В такій дисциплінарній кваліфікації мотоцикл перевозив широкий спектр рятувального спорядження, яке зазвичай вимагає повної швидкої допомоги.

У мотоцикла два великі багажники загальною місткістю 400 л. Вантажність солідна – 199 кг. Плюс до цього перед дисплеєм є рукавичковий бокс з відділенням для особистих речей, що замикається та має USB-порт.

Експерти вже визначили його місце в лінійці машин доставлення: мотоцикл Ponie P2 пропонує щось на кшталт варіанту Goldilocks між громіздкими електричними фургонами та легкими, але обмеженими у вантажі електричними велосипедами.

У Ponie P2 дискові гальма з ABS за потужністю гальмівної сили не поступаються спортивним байкам та позашляховим ендуро. Фото: PNY

Мотоцикл з двигуном 72 В, 4000 Вт може їхати зі швидкістю до 100 км/год. Акумулятор CATL 72 В 6,7 кВт дає запас ходу до 185 км.

Ponie P2 може швидко рухатися в щільних потоках, обирати вузькі проїзди та використовувати переваги фільтрації смуги руху, скорочуючи час поїздки в місті вдвічі порівняно з чотириколісними транспортними засобами.