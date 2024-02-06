Один із найдоступніших у світі електричних мотоциклів RV400 BRZ вийде у світ завдяки індійському стартапу Revolt Motors: новачок коштуватиме 1660-1780 доларів.

Ціна мотоцикла приблизно така ж, як нового iPhone 15 Pro Max. Він стане своєрідною альтернативою бензиновим 125-кубовим байкам і скутерам. Його з-поміж мотоциклів попереднього покоління мало що виділятиме – класичний дизайн із пластиковими обтічниками.

Електробайк отримав мотор потужністю на 6,8 к. с., що розганяє двоколісного малюка до 85 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 3,24 кВт-год забезпечує запас ходу до 150 км у режимі Есо, 100 км у режимі Normal і 80 км — на "форсажі" Sport. Зарядка літій-іонного акумулятора 72 В на 100% займає 4,5 години, а на 75% — 3 години.

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"З RV400 BRZ ми пропонуємо поїздку, що поєднує в собі елегантність і легкість, забезпечуючи чудові та економічні враження від водіння. Він був створений для сучасних мандрівників", - підкреслив в ході презентації новачка бізнес-голова Ratan India Enterprises Limited Анджалі Ратан.

Експерти назвали модель бюджетною, оскільки виробник багато чого не комплектував, намагаючись заощадити гроші клієнтів і зробити електричний мотоцикл доступнішим. У Revolt RV400 BRZ немає USB-портів для підзарядки гаджетів та безключового запуску.

Однак найнеобхідніше мотоцикл отримав. Скажімо, тут розробники спеціально залишили рекуперативне гальмування і цифрову панель. Дисплей надає інформацію в реальному часі про швидкість, рівень заряду батареї, режим їзди та температуру.

Модель доступна в п’яти яскравих кольорах, включаючи місячно-зелений, тихоокеанський синій, темно-сріблястий, революційний червоний і космічний чорний.