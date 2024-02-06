Один из самых доступных в мире электрических мотоциклов RV400 BRZ выйдет в свет благодаря индийскому стартапу Revolt Motors: новичок будет стоить 1660-1780 долларов.

Цена мотоцикла примерно такая же, как нового iPhone 15 Pro Max. Он станет своеобразной альтернативой бензиновым 125-кубовым байкам и скутерам. Его среди мотоциклов предыдущего поколения мало что будет выделять – классический дизайн с пластиковыми обтекателями.

Электробайк получил мотор мощностью на 6,8 л. с., разгоняющий двухколесного малыша до 85 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 3,24 кВт-ч обеспечивает запас хода до 150 км в режиме Есо, 100 км в режиме Normal и 80 км - на "форсаже" Sport. Зарядка литий-ионного аккумулятора 72В на 100% занимает 4,5 часа, а на 75% - 3 часа.

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"С RV400 BRZ мы предлагаем поездку, сочетающую в себе элегантность и легкость, обеспечивая превосходные и экономичные впечатления от вождения. Он был создан для современных путешественников", – подчеркнул в ходе презентации новичка бизнес-председатель Ratan India Enterprises Limited Анджали Ратан.

Эксперты назвали модель бюджетной, поскольку производитель много чего не комплектовал, пытаясь сэкономить деньги клиентов и сделать электрический мотоцикл более доступным. В Revolt RV400 BRZ нет USB-портов для подзарядки гаджетов и бесключевого запуска.

Однако самое необходимое мотоцикл получил. Скажем, здесь разработчики специально оставили рекуперативное торможение и цифровую панель. Дисплей предоставляет информацию в реальном времени о скорости, уровне заряда батареи, режиме езды и температуре.

Модель доступна в пяти ярких цветах, включая лунно-зеленый, тихоокеанский синий, темно-серебристый, революционный красный и космический черный.