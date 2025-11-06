Укр
Что происходило на рынке грузовиков в октябре

Рынок новых грузовиков в октябре показал рост спроса, но по итогу года - спад.
Рынок грузовиков в октябре

Евгений Гудущан
Украинский рынок новых коммерческих автомобилей продолжает восстанавливаться несмотря на экономические вызовы военного времени. По данным ассоциации "Укравтопром", в октябре 2025 года в Украине было зарегистрировано 1203 новых грузовых и специальных автомобиля. Это на 11 процентов больше, чем в октябре прошлого года, и на 8 процентов больше, чем в сентябре 2025-го.

Рост спроса может свидетельствовать о постепенном оживлении секторов логистики, строительства и коммунального хозяйства, которые традиционно формируют наибольший спрос на грузовой транспорт. В то же время импорт и продажи все еще зависят от валютного курса и доступности кредитования бизнеса.

Лидеры рынка в октябре:

  1. Renault – 155 единиц
  2. Peugeot – 121 единица
  3. Citroen – 95 единиц
  4. MAN – 90 единиц
  5. Volvo – 84 единицы

Спрос на европейские марки стабильно доминирует, что объясняется их доступностью на рынке, сервисной поддержкой и широкой линейкой коммерческих решений для бизнеса и госучреждений.

В то же время, с начала 2025 года украинский автопарк пополнили 9853 новые грузовые и специальные автомобили. Это на 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года, что демонстрирует сдержанную динамику в долгосрочной перспективе. Эксперты рынка отмечают, что основными сдерживающими факторами остаются ограничения импорта техники по отдельным направлениям и недостаток инвестиций в транспортную отрасль.

Перспективы рынка будут зависеть от активности украинского бизнеса на фоне восстановления инфраструктуры и возможных программ государственной поддержки коммерческого транспорта.

