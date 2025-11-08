Перевозил песок без документов: полиция разоблачила уголовное нарушение

На днях полицейские во время патрулирования на улице Большая Кольцевая в Петропавловской Борщаговке остановили грузовик Viva Foton 1186, перевозивший песок. Водителя подозревают в уголовном нарушении.

Во время проверки документов выяснилось, что водитель не имел товарно-транспортной накладной или других документов, которые подтверждают "законное происхождение песка". На вопрос полицейских об источнике происхождения песка мужчина ответить не смог.

"Учитывая имеющиеся признаки возможного уголовного правонарушения, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. После первичных действий патрульных водителя передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств", - сказано в официальном сообщении полиции.

Полиция утверждает, что с украинскими законами "незаконная" перевозка песка является правонарушением, что влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Как отличить "законную" перевозку песка от "незаконной"?

В Украине объем или вес песка, который можно перевозить без специальных разрешительных документов, зависит не от самого вида груза (песка), а от цели перевозки, весовых параметров транспортного средства и происхождения груза.

Для собственных нужд

Разрешается перевозить песок без разрешительных документов, если:

Песок не добыт “незаконно” (доказывать незаконность добычи – дело полиции).

Не осуществляется перевозка с целью продажи (не предпринимательская деятельность).

Масса груза не превышает допустимые нормы автомобиля.

Коммерческая деятельность

Если песок перевозится с целью продажи или от имени предприятия тогда обязательные документы на груз, в частности:

Товарно-транспортная накладная (ТТН) - подтверждает легальное происхождение и маршрут перевозки.

Документы на право добычи или покупки песка - например, договор купли-продажи, счет, накладная с карьера.

Лицензия или спецразрешение на пользование недрами (для тех, кто сам добывает песок).

Отсутствие таких документов - основание для изъятия груза и передачи дела следователям (ст. 240 УКУ - “Нарушение правил использования недр”).