В залежності від того, чи порушував автовласник правила дорожного руху, залежить вартість щорічної страховки на авто.
У США автострахування є обов'язковим для водіїв в 49 штатах і окрузі Вашингтон. Округ Нью-Гемпшир - єдине місце в Америці без закону про обов'язкове страхування. Якщо там водій відповідає мінімальним фінансовим вимогам, то він може їздити без поліса автострахування.
Середньорічна вартість автострахування в США становить 1 674 доларів США на рік для повного страхового покриття, що становить близько 2,4% від середнього доходу домогосподарства в Америці (за даними 2021 року).
Також цікаво: чому дешевий поліс страхування небезпечний?
Однак на варість страховки впливає багато чинників, в тому числі кредитний рейтинг та дотримання водієм правил дорожнього руху.
- Якщо кредитний рейтинг автовласника знизився, страхова премія може збільшитися на 1 351 доларів до розміру 3 025 доларів.
- Штраф за перевищення швидкості може збільшити страховий платіж на 355 доларів до суми 2 029 доларів на рік.
- Якщо водій став учасником ДТП, страховий платіж може збільшити на 731 дол. США до розміру 2 405 дол. США на рік.
- Перерва в страховому покритті може коштувати 187 доларів і підвищити середньорічний платіж до 1 861 дол. США.
- Керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння збільшить вартість поліса на 1 662 дол. США (до 3 336 дол. США на рік).
- Якщо в поліс списаний так званий "Водій-підліток" (16-24 роки), це додає в середньому 1 883 дол. США, піднімаючи загальну річну премію до 3 557 доларів.