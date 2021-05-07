В залежності від того, чи порушував автовласник правила дорожного руху, залежить вартість щорічної страховки на авто.

У США автострахування є обов'язковим для водіїв в 49 штатах і окрузі Вашингтон. Округ Нью-Гемпшир - єдине місце в Америці без закону про обов'язкове страхування. Якщо там водій відповідає мінімальним фінансовим вимогам, то він може їздити без поліса автострахування.

Середньорічна вартість автострахування в США становить 1 674 доларів США на рік для повного страхового покриття, що становить близько 2,4% від середнього доходу домогосподарства в Америці (за даними 2021 року).

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Однак на варість страховки впливає багато чинників, в тому числі кредитний рейтинг та дотримання водієм правил дорожнього руху.