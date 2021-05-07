В зависимости от того, нарушал ли автовладелец правила дорожного движения, зависит стоимость ежегодной страховки на авто.
В США автострахование является обязательным для водителей в 49 штатах и округе Вашингтон. Округ Нью-Хэмпшир – единственное место в Америке без закона об обязательном страховании. Если там водитель отвечает минимальным финансовым требованиям, то он может ездить без полиса автострахования.
Среднегодовая стоимость автострахования в США составляет 1 674 долларов США в год для полного страхового покрытия, что составляет около 2,4% от среднего дохода домохозяйства в Америке (по данным 2021 года).
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Однако на стоимость страховки влияет много факторов, в том числе кредитный рейтинг и соблюдение водителем правил дорожного движения.
- Если кредитный рейтинг автовладельца снизился, страховая премия может увеличиться на 1 351 доллар до размера 3 025 долларов.
- Штраф за превышение скорости может увеличить страховой платеж на 355 долларов до суммы 2 029 долларов в год.
- Если водитель стал участником ДТП, страховой платеж может увеличить на 731 долл. США до размера 2 405 долл. США в год.
- Перерыв в страховом покрытии может стоить 187 долларов и повысить среднегодовой платеж до 1 861 долл. США.
- Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения увеличит стоимость полиса на 1 662 долл. США (до 3 336 долл. США в год).
- Если в полис списан так называемый "Водитель-подросток" (16-24 года), это дает в среднем 1 883 долл. США, поднимая общую годовую премию до 3 557 долларов.