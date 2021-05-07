В зависимости от того, нарушал ли автовладелец правила дорожного движения, зависит стоимость ежегодной страховки на авто.

В США автострахование является обязательным для водителей в 49 штатах и округе Вашингтон. Округ Нью-Хэмпшир – единственное место в Америке без закона об обязательном страховании. Если там водитель отвечает минимальным финансовым требованиям, то он может ездить без полиса автострахования.

Среднегодовая стоимость автострахования в США составляет 1 674 долларов США в год для полного страхового покрытия, что составляет около 2,4% от среднего дохода домохозяйства в Америке (по данным 2021 года).

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Однако на стоимость страховки влияет много факторов, в том числе кредитный рейтинг и соблюдение водителем правил дорожного движения.