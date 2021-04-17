Стоимость полиса автогражданки (ОСАГО, ОСАГО) может существенно отличаться в зависимости от страховой компании почти вдвое. Почему не стоит покупать самую дешевую страховку?

Автогражданка – это полис, который гарантирует выплату возмещения не тому, кто его купил, а третьей стороне – пострадавшему в ДТП. Именно поэтому многие автовладельцы покупают автогражданку "для полиции", то есть ради того, чтобы не получить штраф в 425 грн за его отсутствие. Соответственно, берут самый дешевый полис. Между тем, в случае ДТП самый дешевый полис может не защитить.

Ведь если страховая компания не выполнит своих обязательств или полис признают подделкой, платить возмещение за чужое авто придется именно владельцу дешевого полиса. И обяжет это сделать суд, а впоследствии – исполнительная служба. Последняя ради уплаты долга может конфисковать имущество владельца – как машину, так и недвижимость.

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Поэтому надежность страховой компании при покупке автогражданки важна. Ее можно проверить по соотношению полученных и выплаченных средств, в соцсетях и на форумах. Обычно самые дешевые полисы – в небольших страховых компаниях, которые имеют проблемы с привлечением клиентов, поэтому делают максимальные скидки на автогражданку. Именно их нужно остерегаться.

Стоимость полиса автогражданки регулируется государством – она зависит от типа транспортного средства, объема двигателя, места проживания владельца и нескольких других аспектов. Однако если полис на ваше авто стоит значительно дешевле, чем у конкурентов – нужно задуматься о надежности страховой компании.

Некоторые страховщики практикуют так называемые "прямые выплаты" – когда в случае ДТП именно компания, у которой приобретен полис, выплачивает возмещение. Такой принцип значительно эффективнее при сознательном выборе страховой компании, однако цена полиса обычно выше.

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Совет "Авто24"

Полис "автогражданки" надо покупать лишь раз в год, а цена его сопоставима с полным баком горючего. Поэтому сэкономить сотню-другую гривен на страховке – не лучшая идея. Выбирайте надежного страховщика и тогда в случае ДТП проблем по возмещению не будет. Впрочем, лучше, чтобы страховка не понадобилась – то есть не попадайте в ДТП.