На автомобиль можно оформить как минимум три вида страховки и только одна из них – обязательная на территории Украины. При ее отсутствии полиция может наложить штраф.

Страхование автомобиля – вещь очень полезная, ведь уровень аварийности в Украине один из самых высоких в Европе. Чтобы защитить себя от неожиданных финансовых потерь в случае аварии или кражи авто, существует страхование. Застраховать можно машину от различных видов риска, а также водителя и пассажиров, которые в ней находятся.

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Вот наиболее распространенные виды страховки на авто:

Автогражданка

ОСАГО, ОСГПО, ГО, Го-шка, – страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта. Это единственная обязательная страховка для владельцев автомобилей, мотоциклов и прицепов. Ее порядок использования регулируется специальным Законом и государственным регулятором, следит за выполнением обязательств страховыми компаниями специальный орган – МТСБУ (Моторное бюро). Суть этой страховки – в защите третьих лиц, то есть в случае страхового события страховая выплачивает деньги не тому, кто приобрел полис, а другому участнику аварии. Правда, существует так называемое "прямое урегулирование", когда выплачивает именно та компания, в которой приобрели полис. Страховка покрывает не все выплаты на ремонт – существует максимальная сумма выплат, а также франшиза (сумма, которую виновник происшествия должен заплатить из собственного кармана). Полис автогражданки может быть как на бумажном бланке, так и электронным – они имеют одинаковую юридическую силу. Также наличие полиса можно подтвердить со смартфона через приложение Дия. Полиция имеет доступ к базе данных действующих договоров ОСГПО. Штраф за отсутствие этого полиса – 425 грн.

Дополнительная автогражданка

Это необязательное дополнение к "автогражданке", однако те, кто сталкивался с ремонтом автомобилей, часто оформляют этот вид страхования. Ведь максимальная сумма, которую страховая может выплатить согласно обязательной "автогражданке" – 130 тыс. грн за вред, причиненный имуществу и 260 тыс. грн за вред, причиненный жизни и здоровью третьим лицам. На самом деле стоимость ремонта современных автомобилей, особенно новых и премиум-класса, может существенно превышать 130 тысяч грн ($4,6 тысяч). Именно для таких случаев покупают дополнительный договор страхования ответственности в отношении третьих лиц.

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Зеленая Карта

Это та же "автогражданка", только для выезда за границу. Она действует на определенной территории, указанной в полисе – в бывших странах СНГ или других странах мира. Соответственно рассчитывается и стоимость. Без "зеленой карты" выезжать за границу на автомобиле запрещено.

КАСКО

АвтоКАСКО. Полис страхования на автомобиль (на пассажиров не действует). В случае аварии, пожара, кражи (случаи записаны в полисе) страховщик выплачивает возмещение, которое должно восстановить автомобиль к состоянию, которое было до этого. Регулируется только договором между автовладельцем и страховой компанией, поэтому нужно внимательно его читать. Стоимость зависит от цены авто, рисков, которые покрывает страховка, набора дополнительных услуг и способа его использования (от 1 до 10%).

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От несчастных случаев

Последствия ДТП, к сожалению, бывают очень тяжелыми и даже трагическими. Для лечения или сопровождения в последний путь нужны деньги. Лимиты украинской "автогражданки" слишком малы для полноценного лечения, а жизнь оценена в смехотворную сумму 260 тысяч грн (в развитых странах она "стоит" миллионы евро). Поэтому если ваше здоровье и жизнь не застрахованы, стоит заключить полис страхования пассажиров и водителя от несчастных случаев. Он обязателен для коммерческих перевозок транспортом, а вот для частников – добровольный, хотя и очень недорогой.

Резюме "авто24".

В большинстве развитых стран все эти виды страхового полиса оформляются на любой автомобиль. Поэтому урегулирование финансовых проблем после ДТП или других несчастных случаев с автомобилями ложится не на владельцев, а на страховые компании. В Украине пока культура страхования низкая, поэтому владельцы авто обходятся исключительно обязательными видами страхования (автогражданка в Украине и "Зеленая карта" при выезде за границу). Однако спокойствие и уверенность в завтрашнем дне стоят того, чтобы приобрести и дополнительную "автогражданку", и КАСКО, и страховку от несчастных случаев.