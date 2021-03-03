Страховые компании должны традицию значительно занижать сумму страхового возмещения, тем самым экономя на затратах.

Согласно статье 29 Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", в случае ДТП возмещаются расходы, связанные с восстановительным ремонтом транспортного средства с учетом износа.

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Что делать водителю, если сумма страхового возмещения в разы занижена страховой компанией? Уже на этапе оценки автомобиля экспертом страховой компании водитель должен предоставить свои возражения при осмотре авто экспертом.

Во время осмотра авто водитель может привлечь независимого эксперта. Далее необходимо установить, соответствует ли отчет страховой компании требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и содержит ли он недостатки, повлиявшие на достоверность оценки. В 89% случаев отчет таким требованиям не отвечает.

Если вы не согласны с суммой, предложенной страховой, вам необходимо об этом сообщить письменно страховую компанию, и самостоятельно заказать товароведческую экспертизу автомобиля, с целью определения реальной суммы нанесенного ущерба (если вы уверены что страховая будет точно занижать сумму выплаты – закажите такую ​​оценку до того, как ваше авто осмотрит эксперт страховой компании).

Далее необходимо написать обращение в страховую компанию виновника с целью выплаты разницы между фактическим размером ущерба и суммой, указанной в отчете по вашему заказу, и страховой выплатой.

Если страховая компания откажет в выплате такой разницы, необходимо обращаться в суд. Ответчиком будет выступать страховая компания виновника в пределах лимита ответственности. В случае превышения такого лимита иск предъявляется как к страховой, так и к виновнику ДТП.