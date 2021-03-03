Страхові компанії мають традицію значно занижувати суму страхового відшкодування, тим самим заощаджуючи на витратах.

За статтею 29 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, у випадку ДТП відшкодовуються витрати, пов’язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу.

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Що робити водію, коли сума страхового відшкодування в рази занижена страховою компанією? Вже на етапі оцінки автомобіля експертом страхової компанії водій має надати свої заперечення під час огляду авто експертом.

Під час огляду авто водій може залучити незалежного експерта. Далі необхідно встановити, чи відповідає звіт страхової компанії вимогам нормативно-правових актів щодо оцінки майна та чи містить він недоліки, що вплинули на достовірність оцінки. У 89% випадків звіт таким вимогам не відповідає.

Якщо ж ви не погоджуєтесь із сумою, запропонованою страховою, вам необхідно про це повідомити письмово страхову компанію, і самостійно замовити товарознавчу експертизу автомобіля, з метою визначення реальної суми завданого збитку (якщо ви впевнені що страховою буде точно занижена сума виплати – замовте таку оцінку до того, як ваше авто огляне експерт страхової компанії).

Далі необхідно написати звернення в страхову компанію винуватця з метою виплати різниці між фактичним розміром шкоди та сумою, яка зазначена у звіті на ваше замовлення, і страховою виплатою.

Якщо страхова компанія відмовить у виплаті такої різниці, необхідно звертатися до суду. Відповідачем буде виступати страхова компанія винуватця в межах ліміту відповідальності. У випадку перевищення такого ліміту позов пред’являється як до страхової, так і до винуватця ДТП.