Зарегистрирован законопроект о повышении размера страховых выплат в случае ДТП. Из-за этого стоимость страховых полисов может увеличиться.

В парламенте зарегистрирован законопроект № 5198 "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины" Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

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Депутаты считают, что необходимо усовершенствовать систему расчетов размера страховой выплаты за вред, причиненный имуществу, жизни и здоровью в результате ДТП.

Так, размер страховой суммы за вред, причиненный имуществу потерпевших, предлагается установить на уровне 30 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая на одного пострадавшего.

В случае, если общий размер ущерба по одному страховому случаю превышает пятикратную страховую сумму, возмещение каждому потерпевшему пропорционально уменьшается.

Размер страховой суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, будет составлять 60 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая на одного пострадавшего.