Зареєстровано законопроект про підвищення розміру страхових виплат у разі ДТП. Через це вартість страхових полісів може збільшитись.

У парламенті зареєстрований законопроект № 5198 "Про внесення змін до статті 9 Закону України" Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

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Депутати вважають, що необхідно удосконалити систему розрахунків розміру страхової виплати за шкоду, заподіяну майну, життю і здоров'ю в результаті ДТП.

Так, розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, запропоновано встановити на рівні 30 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку на одного потерпілого.

У разі, якщо загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратну страхову суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, буде складати 60 мінімальних заробітних плат в місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку на одного потерпілого.