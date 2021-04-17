Вартість полісу автоцивілки (ОСАГО, ОСЦПВ) може суттєво відрізнятися в залежності від страхової компанії майже вдвічі. Чому не варто купувати найдешевшу страховку?

Автоцивілка – це поліс, який гарантує виплату відшкодування не тому, хто його купив, а третій стороні – постраждалому в ДТП. Саме тому багато автовласників купують автоцивілку "для поліції", тобто заради того, щоб не отримати штраф у 425 грн за його відсутність. Відповідно, беруть найдешевший поліс. Між тим, у випадку ДТП найдешевший поліс може не захистити.

Адже якщо страхова компанія не виконає своїх зобов'язань або поліс визнають підробкою, платити відшкодування за чуже авто доведеться саме власнику дешевого поліса. І зобов'яже це зробити суд, а згодом – виконавча служба. Остання заради сплати боргу може конфіскувати майно власника – як машину, так і нерухомість.

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Тому надійність страхової компанії при купівлі автоцивілки важлива. Її можна перевірити за співвідношенням отриманих та виплачених коштів, в соцмережах та на форумах. Зазвичай найдешевші поліси – у невеликих страхових компаній, які мають проблеми з залученням клієнтів, тож роблять максимальні знижки на автоцивілку. Саме їх потрібно остерігатися.

Вартість полісу автоцивілки регулюється державою – вона залежить від типу транспортного засобу, об'єму двигуна, місця проживання власника та кількох інших аспектів. Однак якщо поліс на ваше авто коштує значно дешевший, ніж у конкурентів – потрібно замислитись про надійність страхової компанії.

Деякі страховики практикують так звані "прямі виплати" – коли у випадку ДТП саме компанія, у якої придбано поліси, виплачує відшкодування. Такий принцип значно ефективніший при свідомому виборі страхової компанії, однак ціна полісу зазвичай вища.

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Порада "Авто24"

Поліс "автоцивілки" треба купувати лише раз на рік, а ціна його співставна з повним баком пального. Тому зекономити сотню-другу гривень на страховці – не найкраща ідея. Обирайте надійного страховика, і тоді у випадку ДТП проблем з відшкодування не буде. Втім, краще, щоб страховка не знадобилася – тобто не потрапляйте в ДТП.