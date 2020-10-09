Запуск Volkswagen ID.3 в середині минулого місяця був успішним – було продано чимало електрокарів. Але прихильники бренду кажуть про певне падіння якості у порівнянні з іншими моделями.

Перші відгуки загалом позитивні, хоча люди помічають певне падіння якості збірки салону порівняно з аналогічними виробами Volkswagen. Також, схоже, є кілька неприємних проблем із програмним забезпеченням. Їх можуть усунити найближчим часом.

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Два електромобіля Volkswagen ID.3 вже встигли потрапити у ДТП. Аварія за участю водія віком 89 років сталась прямо біля автосалону Volkswagen. Дідусь переплутав педалі та врізався у будівлю. Загальний збиток від цієї ДТП перевищує $ 70 500.

Друга аварія також сталась під час тестової поїздки. Майбутній покупець, тестуючи авто перед придбанням, стояв на перехресті та пропускав зустрічний транспорт аби повернути ліворуч. В задню частину Volkswagen ID.3 врізався Ford Focus, водій якого і був визнаний винним у цій аварії. Збиток від цієї ДТП склав $11 750.