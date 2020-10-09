Запуск Volkswagen ID.3 в середине прошлого месяца был успешным – было продано немало электрокаров. Но сторонники бренда говорят об определенном падении качества по сравнению с другими моделями.

Первые отзывы в целом положительные, хотя люди замечают определенное падение качества сборки салона по сравнению с аналогичными изделиями Volkswagen. Также, похоже, есть несколько неприятных проблем с программным обеспечением. Их могут устранить в ближайшее время.

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Два электромобиля Volkswagen ID.3 уже успели попасть в ДТП. Авария с участием водителя в возрасте 89 лет произошла прямо возле автосалона Volkswagen. Пожилой мужчина перепутал педали и врезался в здание. Общий ущерб от этого ДТП превышает $ 70 500.

Вторая авария также произошла во время тестовой поездки. Будущий покупатель, тестируя авто перед приобретением, стоял на перекрестке и пропускал встречный транспорт, чтобы повернуть налево. В заднюю часть Volkswagen ID.3 врезался Ford Focus, водитель которого и был признан виновным в этой аварии. Ущерб от этого ДТП составил $11 750.