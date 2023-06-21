Peugeot 208 Facelift вперше помітили закамуфльованими колісними дисками. Він був помічений в електричній іпостасі e-208.

Peugeot 208 став найбільш продаваним автомобілем у Європі минулого року. Було реалізовано 206 816 машин. Він зміг скинути VW Golf з лідерської позиції і таким чином покласти край його 14-річному правлінню. Це поставило компанію зі значком лева на перше місце вперше після 2007 року, коли попередник автомобіля, 207, очолив рейтинг. Щоб зберегти високий темп продажів, французи готують оновлення в середині циклу.

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Незважаючи на те, що 208 було представлено в березні 2019 року або за кілька місяців до Peugeot 2008. Компанія вирішила віддати перевагу оновленню обличчя кросовера, яке ми побачили на початку травня. Логіка підказує нам, що субкомпактний хетчбек не може сильно відставати і повинен успадкувати приблизно ті ж оновлення, що й у еквівалентному кросовері. На цих перших шпигунських знімках можна побачити e-208 з аеродинамічними колесами, покритими камуфляжем.

Ззаду оновлені задні ліхтарі взяті після останнього 2008 року та повинні мати знайомий мотив із трьома кігтями, який, як ми припускаємо, також ховається в передньому бампері, оскільки кросовер тепер має три вертикальні смуги. Новий дизайн легкосплавних колісних дисків і свіжі кольори мають завершити зовнішні зміни. Двоюрідного брата з високим кліренсом можна придбати з новими легкосплавними дисками розміром від 16 до 18 дюймів разом із Selenium Grey, двоколірним GT із чорним дахом і чорними кришками дзеркал для всіх комплектацій.

Наші шпигуни також зазирнули всередину, де, очевидно, 208 отримає доробки кросовера. Усі версії 2008 року тепер оснащені 10-дюймовим сенсорним екраном, тоді як Allure та GT можуть похвалитися новим 10-дюймовим цифровим дисплеєм для водія з 3D-ефектом на останньому варіанті. З огляду на те, що цей прототип є електромобілем, він, очевидно, має автоматичну коробку передач, але Peugeot встановлює новий важіль перемикання передач на обладнаний ручним керуванням 2008, який також має перейти на 208.

Наприкінці вересня 2022 року e-208 було оновлено вдосконаленим електродвигуном Stellantis із потужністю на 156 кінських сил або на 20 к.с. більше, ніж раніше. Крутний момент залишився незмінним і становить 260 Ньютон-метрів. Електродвигун живиться від акумуляторної батареї напругою 400 В з корисною ємністю 48,1 кВт/год, збільшуючи запас ходу за WLTP на 10,5 відсотка до 400 кілометрів на повному заряді.

У випадку 2008 року новий гібрид із 136-сильним бензиновим двигуном і шестиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням буде додано на початку наступного року. DCT включатиме електродвигун, і Peugeot пообіцяв, що витрата палива знизиться на 15 відсотків порівняно з еквівалентною негібридною трансмісією. Він також прогнозує, що кросовер буде їздити містом більше 50 відсотків часу в режимі EV.

Оновлені моделі 2008 і e-2008 надійдуть у продаж цього літа, і ми очікуємо, що оновлений 208 з’явиться наприкінці року або на початку 2024 року.