Peugeot 208 Facelift впервые был замечен закамуфлированными колесными дисками. Он был замечен в электрической ипостаси e-208.

Peugeot 208 стал самым продаваемым автомобилем в Европе в прошлом году. Было реализовано 206816 машин. Он смог свергнуть VW Golf с лидерской позиции и таким образом покончить с его 14-летним правлением. Это поставило компанию со значком льва на первое место впервые после 2007 года, когда предшественник автомобиля, 207, возглавил рейтинг. Чтобы сохранить высокий темп продаж, французы готовят обновление в середине цикла.

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Несмотря на то, что 208 был представлен в марте 2019 года или за несколько месяцев до Peugeot 2008. Компания решила отдать предпочтение обновлению кроссовера, которое мы увидели в начале мая. Логика подсказывает нам, что субкомпактный хэтчбек не может сильно отставать и должен унаследовать примерно те же обновления, что и в эквивалентном кроссовере. На этих первых шпионских снимках можно увидеть e-208 с аэродинамическими колесами, покрытыми камуфляжем.

Сзади обновленные задние фонари взяты после последнего 2008 года и должны иметь знакомый мотив с тремя когтями, который, как мы предполагаем, также прячется в переднем бампере, поскольку кроссовер теперь имеет три вертикальных полосы. Новый дизайн легкосплавных колесных дисков и свежие цвета должны завершить внешние изменения. Двухродного брата с высоким клиренсом можно приобрести с новыми легкосплавными дисками размером от 16 до 18 дюймов вместе с Selenium Grey, двухцветным GT с черной крышей и черными крышками зеркал для всех комплектаций.

Наши шпионы также заглянули внутрь, где, очевидно, получит доработки кроссовера. Все версии 2008 теперь оснащены 10-дюймовым сенсорным экраном, тогда как Allure и GT могут похвастаться новым 10-дюймовым цифровым дисплеем для водителя с 3D-эффектом на последнем варианте. Учитывая, что этот прототип является электромобилем, он, по-видимому, имеет автоматическую коробку передач, но Peugeot устанавливает новый рычаг переключения передач на оборудованный ручным управлением 2008, который также должен перейти на 208.

В конце сентября 2022 года e-208 был обновлен усовершенствованным электродвигателем Stellantis с мощностью в 156 лошадиных сил или на 20 л.с. больше, чем раньше. Крутящий момент остался неизменным и составляет 260 Ньютон-метров. Электродвигатель питается от аккумуляторной батареи напряжением 400 В с полезной емкостью 48,1 кВт/ч, увеличивая запас хода WLTP на 10,5 процента до 400 километров на полном заряде.

В случае 2008 года новый гибрид со 136-сильным бензиновым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением будет добавлен в начале следующего года. DCT будет включать электродвигатель и Peugeot пообещал, что расход топлива снизится на 15 процентов по сравнению с эквивалентной негибридной трансмиссией. Он также прогнозирует, что кроссовер будет ездить по городу более 50 процентов времени в режиме EV.

Обновленные модели 2008 и e-2008 поступят в продажу этим летом, и мы ожидаем, что обновленный 208 появится в конце года или начале 2024 года.