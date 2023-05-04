Электрическая версия субкомпактного кроссовера получила больший аккумулятор для улучшенного запаса хода.

Кроссоверы B-сегмента представляют один из самых горячих рынков, поэтому Peugeot хочет убедиться, что его 2008 остается свежим и конкурентоспособным, чтобы захватить больший кусок пирога.

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Фейслифтинг внутри цикла согласовывает модель с последней визуальной идентичностью, представленной с 508 в начале этого года. Он получил тройные вертикальные фонари, похожие на клешни, встроенные в глянцевые чёрные вставки бампера. Флагманская отделка GT расширяет фирменный вид на полностью светодиодные фары.

Двигаясь к задней части, Peugeot внес изменения в светодиодные задние фонари, чтобы подчеркнуть мотив «трех когтей» с помощью трех наложенных друг на друга горизонтальных двойных планок. Следует отметить, что указатели поворотов и фонари заднего хода также светодиодны.

Другие новинки по внешнему виду включают 16-18-дюймовые колесные диски, схожие с предлагаемыми для 408. Selenium Grey представляет исходный цвет, тогда как GT имеет двухцветную краску с черной крышей в стандартной комплектации. Независимо от цвета все модели 2008 года получат черные крышки боковых зеркал.

Зайдя внутрь, все версии Peugeot 2008 2024 оснащены 10-дюймовым сенсорным экраном в отличие от модели к рестайлингу, где первые две комплектации были с меньшим семидюймовым дисплеем.

Перейдите к Allure или GT и вы получите новую 10-дюймовую цифровую приборную панель, которая на GT также имеет 3D-эффект. Удовлетворится базовой моделью Active, а маленький кроссовер будет иметь традиционные аналоговые циферблаты. Версии с механической коробкой передач получили переработанную ручку переключения передач.

Большие изменения произошли под обновленной обшивкой, поскольку Peugeot предоставляет E-2008 дополнительную мощность и запас хода. Он унаследовал аппаратное обеспечение от E-208 и E-308, поэтому вы получаете электродвигатель мощностью 156 л. (115 кВт), что на 15 процентов больше. Аккумуляторная батарея выросла с 50 до 54 кВтч, что увеличило запас хода в смешанном цикле с 345 до 406 километров.

В начале 2024 года линейка силовых агрегатов расширится за счет нового гибрида с бензиновым двигателем мощностью 136 л.с., сочетающегося с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением и электродвигателем. Утверждается, что оно уменьшает потребление топлива на целых 15 процентов по сравнению с негибридным газовым двигателем. Peugeot заходит так далеко, что говорит, что ожидает, что владельцы будут управлять автомобилем в чисто электрическом режиме более 50 процентов времени в городе.

Для тех, кто хотел бы иметь более простой силовой агрегат, компания со значком льва все еще продает 2008 год с трехцилиндровым 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Он выдает 100 л. через шестиступенчатую механическую коробку передач или 130 л.с. через восьмиступенчатую автоматическую. Кроме того, клиенты могут выбрать четырехцилиндровый 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 130 л.

Peugeot 2008 2024 поступит в продажу этим летом вместе с полностью электрическим E-2008.