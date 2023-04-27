В последние несколько месяцев Peugeot работал над обновленной версией своего кроссовера 2008 года, и французская компания подтвердила, что мы увидим его в полном виде 4 мая.

На тизерном изображении изображена электрическая версия кроссовера, получившая новую заглавную букву «E» вместо предыдущей «e». Это, вероятно, сигнализирует, что обновленный электрический 2008 год получит обновленную трансмиссию, и мы имеем хорошее представление о том, какой будет эта силовая установка.

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В настоящее время Stellantis продает ряд моделей с аккумуляторным питанием и обновленным электродвигателем мощностью 156 лошадиных сил (116 киловатт), включая обновленный Peugeot e-208 и Jeep Avenger. e-2008, скорее всего, получит такую же систему, которая будет поставляться с большим аккумулятором на 54 киловатт-часа. В маленьком электрическом джипе эта батарея способна проехать до 400 км по циклу WLTP и до 550 км только при использовании в городе.

Если вы предпочитаете традиционные двигатели, ожидается, что обновленный 2008 получит новый мягкий гибридный двигатель, сочетающий 1,2-литровый газовый двигатель Peugeot PureTech с 48-вольтовой электрической архитектурой. Эта машина будет продаваться в версиях мощностью 100 или 136 л. и будет работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и электродвигателем мощностью 21 кВт, встроенным в трансмиссию.

Что касается внешнего дизайна, мы не ожидаем больших изменений в 2008 году. Шпионские фотографии с предсерийными прототипами намекали на минимальные изменения передней части и, вероятно, новую внутреннюю графику для задних фонарей. Все будет известно 4 мая, когда мы увидим обновление 2008 года в его полной красоте.