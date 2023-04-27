Протягом останніх кількох місяців Peugeot працював над оновленою версією свого кросовера 2008 року, і французька компанія підтвердила, що ми побачимо його в повному вигляді 4 травня.

На тизерному зображенні зображена електрична версія кросовера, яка отримала нову велику букву «E» замість попередньої «e». Це, ймовірно, сигналізує, що оновлений електричний 2008 отримає оновлену трансмісію, і ми маємо гарне уявлення про те, якою буде ця силова установка.

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В даний час Stellantis продає ряд моделей з акумуляторним живленням і оновленим електродвигуном потужністю 156 кінських сил (116 кіловат), включаючи оновлений Peugeot e-208 і Jeep Avenger. e-2008, швидше за все, отримає таку ж систему, яка буде поставлятися з більшим акумулятором на 54 кіловат-годин. У маленькому електричному джипі ця батарея здатна проїхати до 400 кілометрів за циклом WLTP і до 550 км лише під час використання в місті.

Якщо ви віддаєте перевагу традиційним двигунам, очікується, що оновлений 2008 отримає новий м’який гібридний двигун, що поєднує 1,2-літровий газовий двигун Peugeot PureTech з 48-вольтовою електричною архітектурою. Ця машина буде продаватися у версіях потужністю 100 або 136 к.с. і працюватиме в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням і електродвигуном потужністю 21 кВт, вбудованим у трансмісію.

Що стосується зовнішнього дизайну, ми не очікуємо великих змін у 2008 році. Шпигунські фотографії з передсерійними прототипами натякали на мінімальні зміни передньої частини та, ймовірно, нову внутрішню графіку для задніх ліхтарів. Все буде відомо 4 травня, коли ми побачимо оновлення 2008 року в його повній красі.