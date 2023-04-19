Автомобіль буде продаватись за ціною від 1,3 мільйона гривень.

Електричний мінівен Peugeot e-Rifter отримав український прайс та доступний для замовлення у офіційних дилерів.

Також цікаво тест-драйв Peugeot Rifter

Завдяки електродвигуну потужністю 100 кВт (136 к.с.) з крутним моментом 260 Нм, електричний мінівен Peugeot e-Rifter розганяється від 0-100 км/год за 11,2-11,7 секунд (в залежності від типу кузова), а максимальна швидкість становить 130 км/год.

Крім того, за допомогою системи рекуперації збирається енергія та накопичується в акумуляторі, аби згодом проїхати додаткову відстань. Загалом електромобіль Peugeot e-Rifter може подолати відстань до 240-285 км (в залежності від зовнішніх умов та стилю керування) на одному повному заряді акумулятора ємністю 50 кВт*год.

Для зарядки акумулятора можна використовувати джерела 3-фазного змінного струму – так, підтримується максимальна потужність до 11 кВт завдяки вбудованому зарядному пристрою. Крім того, e-Rifter можна заряджати від джерел постійного струму – тоді потужність може сягати 100 кВт, а для поповнення акумулятора від 10% до 80% вистачить лише 30 хвилин.

Електричний мінівен Peugeot e-Rifter пропонується в Україні з двома типами кузова – стандартний L1 або збільшений L2. Версія e-Rifter L1 має загальну довжину 4,4 метра та пропонує 5-місний салон і багажник з корисним об’ємом від 983 літри.

Версія Peugeot e-Rifter L2 має збільшений кузов довжиною 4,75 метра та 5-місний або навіть 7-місний салон (опція). При цьому, якщо прибрати задні пасажирські сидіння та використовувати весь простір «під стелю», то електромобіль e-Rifter L2 має до 4000 літрів корисного об’єму.

Електромобіль Peugeot e-Rifter на ринку України пропонується в одній, максимальній комплектації ALLURE. Ця комплектація містить: пакет «Підвищена прохідність» зі збільшеним кліренсом (+20 мм), круїз-контроль та обмежувач швидкості, фронтальні та бокові подушки безпеки, системи ESC та ASR, двозонний клімат-контроль, безключовий доступ та запуск двигуна, салон Peugeot i-Cockpit з компактним спортивним кермом та високим розміщенням панелі приладів, передні сидіння з підлокітником, три незалежно регульовані задні сидіння, мультимедійну системe з 8-дюймовим дисплеєм, денні ходові LED-вогні, адаптивне дальнє світло, захисні накладки чорного кольору, та ін.

Також цікаво скільки коштує електричний Peugeot 2008

У якості опції пропонується: третій ряд сидінь, пакет «Зимовий» (підігрів передніх сидінь та нижньої частини лобового скла), пакет «Стиль» (легкосплавні колісні диски, тоновані бокові вікна, електричні склопідіймачі в бокових дверцятах, тощо), система моніторингу «сліпих зон» дзеркал заднього огляду, система Grip Control для їзди по бездоріжжю, комплексні пакети «Безпека» та «Безпека +» з різноманітними системами активної безпеки, та ін..

Вартість електромобіля Peugeot e-Rifter в Україні складає: